Renegociación del TLCAN continúa, asegura Videgaray

El canciller confió en que la renegociación llegará a un buen término para todos

CIUDAD DE MÉXICO (31/AGO/2017).– El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aseguró que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se mantiene en marcha y México participa con actitud respetuosa y constructiva.

Al terminar una reunión en Washington con el secretario de Estado, Rex Tillerson, Videgaray destacó que pese a los mensajes contrarios del presidente Donald Trump, la actitud del gobierno mexicano siempre será respetuosa y constructiva, “por supuesto buscando el interés nacional como primera prioridad” y además de un buen resultado para todas las partes.

—Si el presidente Trump cumple con esta idea de iniciar el proceso de salida del TLC en la mitad de las negociaciones, ¿México está dispuesto a continuar en la mesa?

—No. Creemos que la negociación tiene ya un proceso, ya estamos en la renegociación. Es una renegociación que nos tomamos muy en serio —respondió Videgaray.

Al respecto, añadió que no se trata de un proceso sencillo, ya que se realizarán 26 mesas de negociación simultáneas con temas en los que habrá acuerdos inmediatos y otros que generarán más trabajo, “pero estamos profundamente comprometidos a una renegociación con un proceso establecido y por supuesto de manera constructiva”, agregó.

Este comentario llega dos días después de que el presidente de EU advirtiera que la Casa Blanca podría iniciar el proceso de salida del TLCAN, para lograr que México y Canadá dejaran de hacer difícil la renegociación.

No obstante, Videgaray aseguró que el proceso de renegociación no ha concluido, y este viernes comienza la segunda ronda de negociación. “Nosotros vamos a seguir con absoluta seriedad de manera constructiva”, afirma.

En una segunda pregunta sobre la posibilidad de que México deje las mesas de negociación, el canciller respondió que aún no se llega a esa situación y que si el resultado no es benéfico para el país “por supuesto que México no habrá de continuar”, pero confió en que se llegará a un buen término para todos.

LANZA OTRA AMENAZA

México no está contento con renegociar: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que México “no está contento” con la forma en la que su administración ha dirigido la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN).

Durante un discurso sobre la política tributaria, Trump aprovechó para hablar del TLCAN, calificando de insatisfactoria la postura de México ante sus condiciones, y volvió a afirmar que terminaría con el tratado si no se alcanzan acuerdos satisfactorios para EU.

“México no está contento, pero como les dije: ‘hiciste mucho dinero durante muchos años y todo el mundo te dejó solo’. Tenemos que cambiar este trato… Espero que podamos renegociarlo, advirtió.

PARA SABER

Segunda ronda. Este viernes comienza y México va a seguir con absoluta seriedad la renegociación.

Riesgo. La Casa Blanca podría iniciar el proceso de salida del TLCAN, advirtió el presidente de EU, Donald Trump.