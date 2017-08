México debe diversificar mercados sin importar TLCAN: Carstens

Asegura que de abandonar EU el tratado, los cambios no serían drásticos para México

CIUDAD DE MÉXICO (30/AGO/2017).- Con o sin Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México se debe esforzar por diversificar sus mercados de exportación y fortalecer la economía interna, aseguró el gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens.

Expuso que los resultados de la renegociación del TLCAN incidirán en el desempeño de la economía nacional, en particular en la evolución del índice inflacionario, sin embargo, de no resultar favorables, el cambio no sería drástico para México porque se aplicarían las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Carstens argumentó que una renegociación exitosa del acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá sería detonante de inversión en áreas de oportunidad previamente no consideradas en el Tratado.

No obstante, consideró poco probable una salida de Estados Unidos del TLCAN, aunque no se descarta ese escenario.

"Considero que es anticipado hablar al respecto, y aunque es un escenario de baja probabilidad que existe, por lo que la Junta de Gobierno del Banxico recuerda la importancia de preservar un marco macroeconómico sólido, el cual nos permitiría sortear mucho mejor un choque de esta naturaleza.

"Asimismo, que se sigan profundizando los reformas estructurales, porque eso mejoraría la capacidad de la economía de crecer a mayores tasas de manera sostenida", añadió.

Sobre la próxima entrega de la propuesta de paquete económico 2018 al Congreso de la Unión por parte de la Secretaría de Hacienda, Agustín Carstens indicó que el banco central no espera sorpresas.