Cerveza, autos y medicinas destacan en inversiones extranjeras en Jalisco

Los tres conceptos figuran en las inversiones captadas en el sector de la manufactura en el Estado en el periodo 2013-2017

GUADALAJARA, JALISCO (30/AGO/2017).- En Jalisco, el sector de la manufactura lidera las Inversiones Extranjeras Directas (IED): en el periodo 2013-2017 suman seis mil 351 millones de dólares, de los nueve mil 793 millones captados en todas las áreas.

En este sector figura la inversión cervecera, pues han llegado mil 443 millones de dólares en ese periodo. Hay cinco áreas que destacan en la manufactura, pero ninguna se le acerca a la cervecera. Le siguen la fabricación de llantas y cámaras para vehículos, que registra 837.7 millones de dólares. Y en tercer sitio está la industria farmacéutica, con 689.3 millones de dólares. La fabricación de vidrios y vehículos les continúan con 329.4 y 204 millones, respectivamente.

El tema farmacéutico destacó el año pasado, cuando la firma de Israel Teva invirtió 641 millones de dólares en Jalisco, de acuerdo con información de la Secretaría de Economía.

Con el fin de reducir la dependencia económica con Estados Unidos, el Gobierno del Estado ha buscado promover a Jalisco en otros países, como Israel, expuso José Palacios Jiménez, secretario de Desarrollo Económico de Jalisco.

“De los países que más han invertido en Jalisco destaca Estados Unidos, pero por primera vez, el año pasado el país que más invirtió fue Israel”.

Amdocs, empresa dedicada a dar soporte al sector de las telecomunicaciones como Telcel, Telefónica o AT&T, es otra de las inversionistas de Israel que destinó recursos en Jalisco en 2016.

Luis Miguel Sánchez García, economista y catedrático de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), consideró que el trabajo del Ejecutivo ha incidido en la atracción de inversiones de otros países. “Se debe mucho a la promoción”.

Ejemplo de lo anterior fueron los viajes que este año hizo el gobernador Aristóteles Sandoval a Europa en la búsqueda de inversiones. “Cuando fue a Francia y Alemania, tres francesas anunciaron que invertirían en Jalisco… y de Alemania, dos”, recordó Palacios.

Una de las firmas francesas fue Saverglass, que invirtió 100 millones de dólares para una fábrica de botellas.

Optan por la investigación antes de elegir países

Este año, el Gobierno del Estado hará dos giras más en busca de inversión extranjera para Jalisco, a países de Europa y Japón, confirmó José Palacios Jiménez, secretario de Desarrollo Económico de Jalisco. Como en ocasiones anteriores, las autoridades indagan en qué lugares existe el interés de invertir.

“Hacemos un trabajo antes para tener éxito con la Secretaría de Economía a través de Pro México, que tienen los diferentes consejeros en el mundo y que están al pendiente de lo que se mueve y las decisiones que tienen las empresas para invertir en México. Con ellos empezamos a manejar la agenda para que, cuando vamos, sepamos con precisión que una empresa ha decidido venir a México, y la parte que nos toca es que sea en Jalisco”.

Capital humano y geografía, las ventajas

La mano de obra eficiente y capacitada aunada a la locación estratégica de Jalisco para el traslado de mercancías, son de las mayores ventajas competitivas con las que cuenta el Estado, manifestó José Palacios Jiménez, secretario de Promoción Económica. “Lo más importante que tiene Jalisco es el capital humano, por eso parte de lo que ha venido sucediendo es que centros de investigación y desarrollo han tomado la decisión de venir”.

El ejemplo más representativo de empresas que optan por Jalisco por su capital humano es la inglesa AstraZeneca, de las más importantes del mundo. Ésta realizó una investigación para decidir en qué lugar instalar sus centros de investigación y concluyó por construir uno en Jalisco, en el que invirtió 200 millones de pesos. Los otros centros están en India, Polonia y China.

Otro ejemplo es Continental, empresa alemana del ramo automotriz, que instaló un centro de investigación y desarrollo en Tlajomulco. Sanmina, Intel y Oracle también han elegido a Jalisco por su capital humano.

Además está la posición geográfica y la conectividad. “Nos da buen posicionamiento que seamos la puerta natural del Oriente con Manzanillo, y el tema de que el aeropuerto es el único del país que tiene vuelos directos a Seúl, Hong Kong… y de Guadalajara a Frankfurt”.

TESTIMONIOS

“Encontramos un ecosistema muy grande”

Una de las últimas empresas extranjeras que se decidió por invertir en Jalisco fue Algar Tech, empresa brasileña dedicada a servicios de gestiones en relaciones con clientes, ambiente de tecnología y telecomunicaciones. Al mirar a este país tuvieron como opciones Nuevo León, Ciudad de México, Querétaro y Jalisco. Y la última fue la seleccionada gracias al capital humano, explicó Mauricio Ferreira, gerente General en Latinoamérica.

“Tener un Estado, una ciudad, que tenga mano de obra calificada es fundamental para nosotros, entonces encontramos en Jalisco un ecosistema muy grande, con bastantes compañías. Por otro lado, los talentos que quieren trabajar en este mercado son atraídos por Guadalajara”.

Y no sólo el talento sino la actitud de los tapatíos fue la que les llamó la atención. “Encontramos en Guadalajara gente más preparada para servir… y nuestro negocio es de servicio, le gusta servir a la gente”.

La empresa encontró además buena atención en la Secretaría de Desarrollo Económico, a diferencia de la que encontraron en la Ciudad de México. Incluso, pusieron a su disposición un local en un centro de software —algo que no encontraron en otros Estados— en el que iniciaron labores de manera inmediata. “Tiene una estructura lista para recibir compañías de este tipo”.

La conectividad y hasta el clima fueron factores para su elección. Actualmente y tras seis meses de operación, Algar Tech da empleo a 100 personas, pero tienen planes de expansión para llegar a las 500, aunque no descartó ampliar a otra ciudad.

NUMERALIA

Los comparativos

9 mil 793 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa de 2013 a junio de 2017, lo que representa 45% más que en el mismo lapso de la pasada administración estatal. Y 62% más que la antepasada.

191 mil 753 millones de dólares registrados en exportaciones acumuladas desde el año de 2013 en el Estado, que representan 60% más que en la pasada administración estatal.

21 mil 479 millones de dólares documentados en exportaciones de enero a mayo del presente año, lo que representa 12.33% más que el mismo periodo del año anterior.

LA VOZ DEL EXPERTO

Federación debe invertir en más y mejores rutas

Luis Miguel Sánchez García (economista de la Universidad del Valle de Atemajac)

El economista afirmó que los empresarios han visto la ubicación del Estado como uno de los factores más importantes para decidir el destino de sus inversiones.

“Jalisco, por su ubicación geográfica, tiene ventajas sobre otros. Por ejemplo, transversalmente, de Jalisco a Nuevo León y a Texas es la parte más corta para que lleguen las mercancías desde el Océano Pacífico”. Sin embargo, aunque se cuenta con la infraestructura carretera y ferroviaria para este traslado, insistió en que el Gobierno federal necesita invertir en más y mejores rutas.

“Hay carreteras que están todavía inconclusas, incompletas, falta una carretera que lleve la mercancía de Guadalajara a Laredo, Tamaulipas, en forma óptima. Y no nada más las carreteras, las vías férreas. Por ejemplo, si vas de Texas a Laredo tienes que pasar por Monterrey, por varios Estados y toda la carga va en camiones y prácticamente no son suficientes las carreteras para la cantidad de carga que se traslada para Estados Unidos”.

ILUSIÓN, EL DÉFICIT COMERCIAL DE ESTADOS UNIDOS CON MÉXICO

Estados Unidos llega a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) con el argumento de que tienen un déficit comercial con México; es decir, importan más productos de los que exportan a este país.

Sin embargo, ese déficit es mínimo, explicó Daniel Curiel, presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.

“México significa entre el 5 y 8% del déficit comercial. El déficit comercial verdadero de Estados Unidos está con los países asiáticos. No se puede culpar a un Tratado que, a todas luces, ha sido favorable para las tres economías. Esto ha sido más un discurso político que algo real”.

Más allá del pequeño porcentaje en el déficit comercial que México representa, éste prácticamente no existe, pues la mayor parte de las exportaciones hacia Estados Unidos son precisamente de empresas de ese país. “Ellos hablan de un déficit comercial muy fuerte con México, pero lo que ellos no dicen es que muchas de las exportaciones mexicanas no son mexicanas, son norteamericanas hechas en México, que cuando salen de México aparecen como una exportación mexicana, pero la mayoría de las empresas que exportan hacia Estados Unidos son empresas norteamericanas”.

