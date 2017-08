La SHCP debe revelar nombre de empresas ‘fantasma’ por huachicoleo

El INAI ordena dar a conocer las 70 mil compañías que emiten facturas falsas para la compra y venta de gasolina

CIUDAD DE MÉXICO (27/AGO/2017).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) ordenó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dar a conocer el nombre y giro de 70 mil empresas fachada o "fantasma" que emiten facturas falsas para la compra y venta de gasolina robada, así como las cantidades facturadas.

Al presentar el asunto ante el Pleno, la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, indicó que "De enero a junio del presente año, se han reportado en todo el país un total de cinco mil 75 tomas clandestinas, de las cuales 991 están en el estado de Guanajuato, entidad federativa que reporta el mayor número de las mismas".

Pero -dijo- el robo de hidrocarburos no es exclusivo de Guanajuato, y el ilícito se ha reportado o se ha evidenciado en otros lugares, entre ellos, Puebla, en el llamado triángulo rojo, en Tamaulipas, Veracruz, Estado de México e Hidalgo, según datos que Pemex reporta.

Ello porque en respuesta a un ciudadano que solicitó esa información, el sujeto obligado se declaró incompetente, sugiriéndole presentar su petición ante la Unidad de Transparencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Inconforme con la incompetencia declarada, el ciudadano presentó recurso de revisión ante el INAI.

En alegatos, la SHCP informó que turnó el requerimiento a la Unidad de Inteligencia Financiera, la cual, reiteró la incompetencia, toda vez que carece de facultades de investigación de ilícitos; de igual forma, dijo que entregó la solicitud a la Dirección General de Delitos Fiscales, que señaló no contar con la información, ya que no está a cargo de la investigación de interés del ciudadano.

En el análisis del caso, la ponencia de la comisionada Kurczyn determinó que la SHCP sí es competente para conocer de la información, ya que, través de su Dirección General de Delitos Fiscales, su Unidad de Inteligencia Financiera y su Dirección General de Delitos Financieros y Diversos, conoce de la materia de la solicitud.

Se expuso que si bien, la solicitud se turnó a la Dirección General de Delitos Fiscales, ésta, señaló que no se encuentra a cargo de la investigación de interés del particular; sin embargo, se advirtió que el ciudadano no requirió un reporte de la investigación o la investigación en general, y sólo quiere conocer el nombre y giro de las empresas "fantasma", así como las cantidades facturadas.

En ese sentido, se consideró que la Dirección General de Delitos Fiscales realizó la búsqueda de la información bajo un criterio restrictivo, ya que ciñó la misma a la investigación de manera general. Kurczyn dijo que, según datos de la Consultora BMI Research, el robo de combustibles en la red de ductos de Pemex, ha generado pérdidas por siete mil 800 millones de dólares, en los últimos 10 años. "El robo pasó de 1.5 millones de barriles en 2010, a casi 14. 3 millones de barriles en 2015.

Los grupos criminales han robado un estimado de 92 millones de barriles de combustibles, desde 2009, con un valor de siete mil 800 millones de dólares, según las cifras de la consultora, que ha recabado con información de Pemex y de la PGR.