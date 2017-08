Simplifican proceso de facturación

Los nuevos mecanismos ofrecen mayor control e identificación de los productos y servicios ofrecidos

GUADALAJARA, JALISCO (25/AGO/2017).- Desde el pasado 1 de julio entró en vigor la versión de facturación 3.3. Sin embargo, los contribuyentes podrán seguir emitiendo sus facturas a través de la versión 3.2 hasta el 30 de noviembre de este año, con el objetivo de que migren paulatinamente sus procesos.

María Márquez González, administradora de servicios del contribuyente de la oficina del SAT en Zapopan, explica que el nuevo proceso de facturación presenta diversas ventajas para las personas físicas y morales, como mayor control e identificación de los productos y servicios ofrecidos.

Además, con el complemento de pago se podrá correlacionar a qué factura corresponde, “en algunos casos no se emitía la factura por el pago ni sabían a qué factura correspondía ese pago; ahora se contará con información estandarizada y confiable… se simplifican los procesos de facturación”.

Por su parte, Guadalupe Ramírez, jefa de departamento del SAT en Zapopan, destaca que el nuevo esquema incluye reglas de validación para evitar que la factura se emita con errores. “Una regla muy importante permite verificar o validar el RFC del contribuyente, de manera que el emisor y receptor tengan la seguridad de que su factura sea correcta”.

La versión anterior era editable, por lo que era común encontrar montos incongruentes, como facturas con saldos negativos o con el RFC inexistente.

“Estas reglas van a confirmar que exista el contribuyente al que se le emite la factura y si presenten valores incongruentes”.

Otra de las novedades es que la factura 3.3 está conformada por un catálogo universal diseñado por la Organización de las Naciones Unidas, a partir del cual el contribuyente puede elegir los datos del contenido de la factura, y con esto se busca estandarizar el contenido de la misma.

Hugo Alberto Guzmán, asesor fiscal del SAT, detalla que el catálogo permite elegir entre 53 mil productos y servicios, la clave de la unidad (litros o kilos, etcétera), así como el monto de los impuestos que se cobrarán de acuerdo con el producto o servicio elegido. “La versión 3.3 estandariza la forma de llenar una factura e indica por medio de catálogos cómo llenarla”.

Los ajustes prevén la eliminación, a partir del próximo año, de la declaración informativa múltiple de sueldos y salarios y, en un futuro, de la declaración informativa de operaciones de terceros.

A partir de los nuevos mecanismos, el SAT aclara que se reducen las posibilidades de que los contribuyentes sean sancionados porque “la información será más precisa y con estas validaciones será correcta la información”, añade Márquez González.

El organismo precisa que si bien se optó por modificar el esquema de facturación debido a que se detectaron áreas de mejora en la versión previa, no existen modificaciones a las obligaciones fiscales. Y los contribuyentes no estarán obligados a enviar el comprobante de pago hasta diciembre próximo.

GUÍA

¿Cuáles son los objetivos del nuevo sistema?

• Incrementar la cantidad y calidad de la información que el SAT recibe de las empresas respecto a sus transacciones.

• La eliminación de prácticas indebidas y errores.

• Transformar la interacción que las autoridades fiscales tienen con el contribuyente, buscando hacer imperceptible el pago de los impuestos.

¿Cuáles son los beneficios?

• Contar con información estandarizada y confiable en las transacciones, disminuyendo así la posibilidad de ser sancionados.

• Se simplifican los procesos de facturación y conciliación de pagos.

• Se elimina la presentación de la declaración informativa múltiple de sueldos y salarios. Y, en un futuro, desaparece la declaración de operaciones con terceros.

• Verificación del RFC del receptor.

• Incluye información del uso que el receptor le dará al comprobante.

• Elimina la información de domicilio del receptor.

• Disminuye el riesgo de cometer errores de captura y con ello reprocesos y correcciones.

• Se elimina la posibilidad de capturar valores en cero y números negativos.

• Se realiza el cálculo de los impuestos por clave (concepto de acuerdo con el catálogo).

• Existen reglas de validación para que los comprobantes puedan ser certificados.

¿Qué cambios hay en la factura electrónica?

• Se utilizan catálogos y plantillas para estandarizar la captura de información.

Se incluyen un total de 46 reglas de validación en la factura electrónica.

• Se utilizarán 17 catálogos. El de Productos y Servicios es de los más complejos.

• Es requisito obligatorio especificar el tipo de producto o servicio que se factura, conforme al catálogo que propone el SAT.

• Hay 22 nuevos campos (14 son requeridos para una factura electrónica simple).

¿Quiénes deben emitir factura?

• Los contribuyentes que realizan actividades económicas.

• Los que perciben un ingreso.

• Que realizan una retención o un pago de nómina.

• Los que trasladan mercancías.

• Los que reciben pagos de facturas.

CONTACTO

Canales de información

1.- Liga de registro y consulta de los talleres que realiza el SAT: http://bit.ly/1lJu9yN

Los talleres se pueden tomar en las oficinas del SAT en Jalisco:

Dirección: Avenida de las Américas 1221, Torre A, frente a la Glorieta a Colón.

Dirección: Lázaro Cárdenas 2305, Colonia Las Torres.

Dirección: Avenida Central 735, frente al Trompo Mágico, Colonia Anexo a Residencial Poniente.

2.- Orientación gratuita en MarcaSAT: 0155-62722-278

3.- Chat y redes sociales del SAT.

Búsqueda y consejos

En el siguiente link podrá consultar información sobre los cambios de facturación, servicios para generarla, guías de llenado, manuales, preguntas frecuentes y calendarios de actualización, así como los videos tutoriales con ejemplos sobre la factura 3.3: http://bit.ly/2qXAe1C

EMPRESAS TENDRÁN MAYOR CONTROL DE SUS INVENTARIOS

Aunque las grandes empresas ya tienen controles específicos de sus inventarios y productos, la nueva versión de facturación les permitirá evitar errores, pues tendrán una clasificación muy precisa de su catálogo.

“Porque finalmente ellos pueden incurrir en algún error… de algún RFC (Registro Federal del Contribuyente) que no se marca, o bien de alguna cantidad. Como será una validación, le dará mayor información y control a este tipo de empresas”, subraya María Márquez González, administradora de servicios al contribuyente del SAT en Zapopan.

Para lograr que estas empresas estén mejor informadas sobre la transición al nuevo formato fiscal, remarca que no sólo brindan cursos en las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria, sino que también visitan a los grandes emisores de las facturas para brindarles pláticas y acompañarlos en todo este proceso.

Además, acuden a las asociaciones, colegios de contadores, de abogados y de notarios, así como a la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Careintra) y la Coparmex.

“Todas las asociaciones tienen agremiados. Ya tenemos citas de aquí hasta diciembre, inclusive posteriores, para que todos los agremiados cuenten con la información”.

Cuestionados con relación al catálogo de productos y servicios, el asesor fiscal, Hugo Alberto Guzmán, detalla que la actualización de las claves fue proporcionada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las cuales son aplicadas a nivel mundial.

“Es un catálogo de 53 mil productos y fracción, que el contribuyente tiene que elegir de acuerdo con el producto o servicio que él esté dando; si bien, como tal, no hay conceptos para todos, tenemos que elegir el más acercado al producto que está vendiendo. No habrá ningún problema, hay que elegir el más parecido. Si no lo encuentran, no hay problema”.

Esta estandarización obedece principalmente a relaciones comerciales, pues ayuda a manejar un mismo lenguaje, “porque no nada más México por sí solo tiene interacción, sino que dependemos de otros países como en importaciones y exportaciones. Se tomó la decisión de tomar ese catálogo estandarizado”.

Ante los comentarios negativos sobre la nueva versión de facturación, funcionarios del SAT aseguran que no han notado resistencia de los contribuyentes para cumplir con la transición.

Interactúan con el Gobierno de Jalisco

En el país, más de 65 millones de personas utilizan internet; de éstos, 22% lo utiliza para interactuar con el Gobierno, así como para cumplir con sus obligaciones de forma voluntaria, lo que habría generado un aumento en el padrón de contribuyentes que actualmente es de 60 millones, es decir, más del doble que hace seis años.

Disminuyen costos

Durante la puesta en marcha de la Jornada de Orientación sobre Actualización de la Factura, que se desarrolla en la Ciudad de México, Luis González Ortega, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), enfatizó que el uso de los medios electrónicos ha traído beneficios a los contribuyentes, como son una disminución de costos administrativos y sistematización de procesos, además de facilitar el cumplimiento de las obligaciones.

Por su parte, el presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores Autorizados de Certificación, Javier Vega Flores, acentuó que el uso de los medios electrónicos permite transparentar la economía del país, y recordó que México es ejemplo a nivel mundial “para replicar el modelo de facturación electrónica”.

Gilberto Sánchez Vázquez, vicepresidente de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información, dijo que este tipo de movimientos de vanguardia que impulsa el Sistema, permite elevar la competitividad de las empresas, con mayor calidad de la información en la factura.

Beneficio

Los nuevos mecanismos dotarán a las empresas de mayor certeza jurídica y de herramientas de apoyo como guías para el llenado de la información.

Capacitan desde las redes sociales

Para el SAT, la capacitación del personal que participa en el proceso de facturación de las empresas, en la transición a la versión 3.3 del sistema electrónico, es indispensable. Por ello han habilitado una serie de cursos de actualización, pero no sólo el SAT lo hace.

El Gobierno del Estado también ha emprendido una estrategia con los microempresarios. Cada último jueves de mes, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) realiza una conferencia gratuita para que ellos sean quienes lleven su propia contabilidad. Según la dependencia, el ingreso es libre, por lo que no importa si el asistente pertenece o no al sector.

En estos talleres, los pequeños comerciantes formales (o incluso quienes aspiran a serlo) pueden saber cuáles son sus obligaciones fiscales, los beneficios de cumplirlas y las herramientas que necesitan para lograrlo.

Para ampliar la red de alcance, la dependencia hace uso de sus plataformas en redes sociales. A través de Facebook, por ejemplo, se transmiten las conferencias y éstas se mantienen en el portal oficial de la dependencia (https://www.facebook.com/SEPAFJalisco1/). Sin embargo, también se ofrecen informes sobre estos diálogos en los teléfonos 3668-1726 y 3668-1700, en las extensiones 33222 y 31757.

La siguiente conferencia está agendada para el próximo 31 de agosto, en el auditorio de la Secretaría en Pedro Moreno 281, en el Centro Histórico de Guadalajara.

