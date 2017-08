Sólo uno de cada cuatro negocios logra sobrevivir más de dos años

El tipo de giros que más cierran en nuestro país es el de comercio de alimentos y bebidas

GUADALAJARA, JALISCO (25/AGO/2017).- México no ha podido reducir su alto porcentaje de negocios que fracasan o cierran al poco tiempo, lo que hace más débiles y poco competitivas a las pequeñas y medianas empresas de México.

De acuerdo con The Failure Institute, 75% de las empresas mexicanas no sobrevive los dos años, con tendencias similares en Jalisco.

El tipo de giros que más cierran en nuestro país es el de comercio de alimentos y bebidas, de acuerdo a Leticia Gasca, directora ejecutiva del instituto, una organización dependiente de FuckUp Nights, una comunidad mundial que se especializa en contar e investigar los motivos de los fracasos de los emprendedores y negocios.

Según los resultados del Global Failure Index, un esfuerzo global de la investigación sobre el fracaso, accesible a emprendedores, académicos y creadores de políticas públicas, se encontraron cinco razones del fracaso de los negocios en México.

El principal motivo es la falta de ingresos suficientes para subsistir, con 65% de los 300 casos mexicanos analizados por el índice. Gasca lo define como “la falta de una planeación financiera y cálculo de que en determinado tiempo, va a tener el suficiente flujo de dinero para pagarse un sueldo”. Esto ocasiona que el “el emprendedor no tiene suficientes ingresos para subsistir y tampoco su empresa”.

La segunda razón es la falta de indicadores, es decir. “los negocios no definen qué es éxito para ellos, ni indicadores de que lo estén logrando, como indicadores de ventas, clientes, alcance, y no les permite ver si el negocio está avanzando”, explicó la directora de The Failure Institute.

Los otros tres motivos son la falta de análisis del emprendedor para observar el grado de satisfacción del cliente o el crecimiento de un mercado, la falta de planeación a mediano y largo plazos, y no saber llevar su idea a la realidad.

Entre los motivos externos que derivan en el fracaso de las empresas, el principal son las crisis económicas y políticas, ya que 37% de las mismas cierran por este tema. Le sigue, con 26%, un cambio repentino del gusto de los clientes, y con 19%, la entrada repentina de un competidor fuerte.

Leticia Gasca observa que en México, “es mucho más complejo y cargado cerrar negocios con todas las de la ley que abrirlos”, lo que dificulta el emprender nuevos proyectos, y acceder a nuevos créditos para volver a intentar otro negocio.

SABER MÁS

Las tecnológicas también sufren

El Instituto del Fracaso ha estudiado las razones que llevan a la ruina a las startups o empresas de base tecnológica.

La principal es la falta de preparación para emprender, sobre todo en casos de genios científicos con buenas ideas, pero “sin habilidades financieras o para formar un equipo, cualidades importantísimas para el crecimiento de negocio”.



En el caso de las empresas sociales, The Failure Institute identifica dos problemas: peleas entre sus socios fundadores, y la falta de una estructura legal en México para reconocer y proteger a este tipo de compañías.