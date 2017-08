Ahorrar o invertir desde joven, opción para enfrentar un despido

Si no se toman previsiones, la crisis puede empeorar cuando las personas desempleadas rebasan los 40 años de edad

GUADALAJARA, JALISCO (19/AGO/2017).- Para que un recorte laboral no te caiga como un balde de agua fría, sobre todo si estás entre los 50 años, cuando aún te falta tiempo para jubilarte y tu edad podría jugarte en contra para encontrar otro empleo, lo mejor es construir un plan de acuerdo con tus posibilidades, ya sea comenzar a invertir o emprender.

Luis Gerardo Estrada, profesor de Economía de la Universidad Panamericana, subraya que la mejor recomendación es siempre planear todo lo que pueda suceder, ya sea bueno o malo, “a lo mejor suena algo burdo o difícil de creer, pero una persona que empieza a ahorrar o planear desde joven, le es más fácil afrontar una situación así de complicada, como es (un despido)”.

Aunque en México se está en pañales en materia de cultura financiera, comenta que se recomienda ahorrar cuando menos entre 5% y 15% de los ingresos.

Lo mejor, apunta, es poner a trabajar el dinero que se haya logrado ahorrar para acrecentar el patrimonio, ya sea destinarlo a fondos de inversión, poner un negocio o comprar algún bien inmueble, “en cualquier cosa que conozca la persona, pero que se esté invirtiendo, por lo menos, en el tema de los famosos CETES (Certificados de la Tesorería de la Federación)”.

Otra recomendación es evitar el famoso gasto hormiga, las malas inversiones y cuidar en dónde se deposita el dinero que con tanto trabajo se ha obtenido. “No invertir en lo primero que se nos ponga enfrente si no conocemos el negocio o en lo que se va a manejar el recurso”.

Si el trabajador es despedido después de los 40 años de edad, detalla, debe intentar encontrar otro trabajo, aunque sea complicado, o en su caso dedicarse a trabajar el dinero ahorrado.

Otra opción es abrir un negocio, para lo cual requerirá acompañamiento, que puede obtener en instituciones como el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (Fojal), en donde entre 40% y 60% de quienes deciden emprender y reciben financiamiento, cuentan incluso con otro trabajo.

“Obviamente, un negocio siempre nos puede dejar una mayor utilidad que un bien inmueble, o que una inversión financiera, pero el riesgo será mayor”.

Uno de cada cuatro emprendedores tiene otro trabajo

Desde el pasado 1 de agosto, María Magdalena y su socio pusieron en marcha un negocio denominado restaurante digital, que lograron aterrizar tras el acompañamiento del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (Fojal). Ellos forman parte de entre 40% y 60% de las personas que, a pesar de contar con un trabajo, acuden a esta academia para iniciar un negocio propio con el apoyo gubernamental.

María tiene 45 años. Ya laboró en diferentes instituciones públicas; sin embargo, a pesar de contar actualmente con un trabajo, no es empleada de base, lo que la motivó a buscar otras alternativas para planear su futuro, en caso de un despido inesperado.

“Yo no tengo Pensiones del Estado, porque no tengo base. Realmente el tema del futuro es un tema que a todos nos debe de importar, porque ahorita las pensiones son el gran reto para el Estado. No soportará tanta pensión con el paso del tiempo”.

Subraya que se requiere un plan B para que la gente no se cierre las puertas y evite así quedarse sin trabajo: “Creo que todavía estoy en edad como para hacer otras cosas, pues mis abuelos fueron comerciantes. Esa parte es importante, y con la ayuda de las nuevas tecnologías, pues se facilita mucho el trabajo”.

Aunque acaban de poner en marcha el negocio, confía en que prospere porque el comercio electrónico será una de las principales demandas, “y si no te transformas en eso, pues te vas a quedar... se trata de buscar al cliente, ofrecer, satisfacer una necesidad”.

Acentua que le pareció muy atractivo emprender y, para lograrlo, ella y su socio recibieron una capacitación, el acompañamiento y financiamiento del Fojal.

“Antes de emprender, realizamos un estudio de mercado, y vimos que ese tema del desayuno, era una necesidad. Ahora sí que es el tema del servicio al cliente, la necesidad que hay de las madres jefas de familia de quedarse tranquilas con que dejan desayuno. Ofrecemos esa parte”.

Lo que también deberán prever quienes se encuentren en esta situación es asesorarse para lograr una pensión digna.

PREVÉN ENTREGAR 700 MDP EN 2017

Fojal, alternativa para iniciar un negocio

De acuerdo con el último corte de julio, el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (Fojal) ha entregado un total de nueve mil 644 créditos por el orden de los 561 millones; es decir, se encuentra cerca de la meta anual para este año que, es de 700 millones (en 13 mil 500 créditos).

La directora de la Academia de Fojal, Laura Salinas Martínez, informa que tras la reestructuración que realizaron a la institución se ha visto un avance importante en la consolidación de las empresas, debido a que forman a los emprendedores desde el inicio.

Actualmente la institución brinda capacitación a los emprendedores a través de 10 niveles, que tienen tres ejes principales. El primero es la parte personal, “la reingeniería personal está a lo largo de los 10 niveles. Creemos que si las personas no están bien con ellas mismas, no están bien con nada. Empezamos trabajando la parte de cómo están, la autoestima, el autocontrol, seguridad personal…”

La segunda parte es la financiera. Analizar la forma en que realizan sus gastos y hacer un diario de los mismos para tomar conciencia y decidir cuáles se pueden reducir, “alrededor de un 30% o 40% (es lo que) usualmente tenemos en gastos hormigas o gastos no planificados, o sea que las personas gastamos alrededor del 50% de nuestros ingresos en cosas que no necesitamos, por no planificar”.

La tercera parte es el desarrollo empresarial, en donde se les informa sobre el emprendurismo, cómo promover un negocio, atender problemas de la empresa familiar, “qué tareas tienes que llevar, qué disciplina (debes tener)”.

Comenta que el interés de las personas por emprender no es porque no tengan trabajo sino que lo ven como una parte complementaria al empleo que ya tienen.

“Todas esas personas que vienen, que tienen trabajo y que sólo tienen una idea, toman los siguientes niveles, donde les enseñamos a planificar su idea, a que sea rentable. El tomar los tres talleres, permite que las personas salgan con un modelo de negocio, con un proyecto listo. Tienen un plan de negocios, un flujo de efectivo, saben cuál es su mercado, y tienen una opción de financiamiento”.

La directora de Fojal explica que las personas que más procuran iniciar un negocio a través de esta institución van de los 18 a 40 años de edad. Los negocios más solicitados en el programa Emprende (que son las empresas en etapa temprana) son del sector comercio, con alrededor de 90% de demanda: restaurantes, lavanderías, ópticas y abarroteras, entre otros.

Los cursos son los días martes, miércoles y jueves, ya sea en turnos matutinos o vespertinos, o diplomados sabatinos. La academia analiza la posibilidad de tener cursos online para dar mayores facilidades a quienes trabajan entre semana.

Los talleres duran alrededor de cuatro semanas. A partir del primer mes se analiza si pueden acceder a un crédito. En dos meses y medio se conoce si son o no candidatos para obtener el financiamiento.

¿Qué es el Fojal?

Entrega respuesta a las necesidades de asesoría integral, capacitación, consultoría y financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas del Estado de Jalisco.

Destinó su finiquito a mejorar pensión

La falta de conocimiento sobre los esquemas para obtener una pensión digna, es uno de los principales problemas a los que se enfrentan las personas que son despedidas y aún les faltan algunos años para alcanzar la edad de jubilación.

“Me he enfrentado a situaciones de trabajadores que han perdido su trabajo estando cerca de pensionarse, gente que tiene 50 años en adelante, pero menos de 60, o incluso, gente que está esperando cumplir los 65 para jubilarse con el 100%, pero nunca se ha acercado a un especialista para saber qué hacer y piensa que, al perder su trabajo, ya su pensión se acabó y ya no podrá hacer nada, lo cual es falso, porque la ley contempla que existe un esquema que se llama Modalidad 40”, comenta la asesora en seguridad social, Marcela Leopo Flores.

El primer requisito es que tengan al menos 500 semanas cotizadas, que equivalen a 10 años de haber trabajado con patrón obligado, “si no las tienen, las deben completar (…). Este esquema fue diseñado para las personas que fueron dadas de baja del Seguro Social, pero que han estado activos al menos 52 semanas en los últimos cinco años, y no han pasado más de cinco años de que dejaron de cotizar”.

Para acceder a esta modalidad, que beneficia a quienes comenzaron a cotizar antes del 1 julio de 1997 (bajo la Ley de 1973 del IMSS), se podrán inscribir con el salario base de cotización que tenían antes de ser despedidos, incluso con uno superior.

Para quienes se quieran jubilar, por ejemplo, a los 60 años, deberán comenzar a realizar aportaciones mensuales voluntarias al Seguro Social (que antes de su baja eran aportadas por el patrón), correspondientes del 10.075% de ese sueldo base.

Por ejemplo, si a una persona la despidieron en 2015 y tiene dos años sin trabajar, y no encuentra un nuevo empleo, tiene la posibilidad de cotizar para su pensión y llegar así a los 60 años.

Si perdió su trabajo y se quedó nada más con el salario mínimo, la ley establece que le llegará una pensión garantizada, que actualmente equivale a 80 pesos diarios (alrededor de 2 mil 400 pesos al mes), “es un salario con el que la gente no se puede mantener”.

Añade que “una vez que entras a la Modalidad 40, ya no puedes echarte para atrás… el Seguro Social inclusive te da tu talonario de pagos cada año para que pagues”.

Quien tiene aproximadamente dos mil semanas cotizadas (30 años trabajando) se pueden ir con una pensión de hasta poco más de 50 mil pesos, si cotiza voluntariamente.

La asesora añade que, para aquellos trabajadores que comenzaron a cotizar después del 1 de julio de 1997, además de registrarse a una Administradora de Fondos para el Retiro, deberían plantearse contratar un seguro de ahorro privado con protección, con la finalidad de aumentar la pensión que recibirán una vez que se jubilen y hacer frente a enfermedades graves.



Esto, debido a que la bolsa que logren ahorrar a través de las Afores, les permitirá pensionarse con alrededor del 30% del último salario que percibieron.

Pedro tiene 59 años de edad. Hace alrededor de dos años fue despedido de su anterior trabajo. Aún no estaba en edad de acceder a su pensión, y de haber estado en ese supuesto se dio cuenta que no habría alcanzado una vejez digna, porque nunca ahorró ni planeó cómo se mantendría después de los 60, tampoco se planteó la posibilidad de invertir o poner un negocio.

“No debería ser el caso de ninguna persona. Las personas deberían de preocuparse desde los 50, desde los 45 años, para tener opciones diferentes, y bueno, a estas alturas muy poca gente podrá aspirar a meterse a la Modalidad 40 (para mejorar la pensión a quienes comenzaron a laborar antes de 1997), porque la ley ya no les va a dar”.

Las siguientes generaciones, dice, deben pensar en alternativas complementarias para el retiro, y revisar cuánto podrían recibir de su Afore, “porque si no, no la van a hacer”.

Reconoce que le afectó la falta de previsión, porque cuando estás joven desconoces las opciones, no estás informado y esperas que el tiempo pase, “estuve en muchos empleos (instituciones públicas y el sector privado), pero nunca recapacité en cómo iba a quedar mi pensión, o qué iba a ocurrir al cumplir los 60…”

Pedro remarca que el finiquito que recibió de su anterior trabajo le sirvió para destinarlo a la Modalidad 40, a través de la cual, un trabajador puede incrementar su pensión, al realizar pagos más elevados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



“Lo que hice fue seguir otra estrategia, y no esperar que la pensión de IMSS me llegara o pensar que el Afore me iba a salvar (…). Te pones a pensar: a los 60, a los 72, 75, 80 años… ¿De qué vas a vivir? ¿Cómo le vas a hacer? Esas son las variables en las que hay que pensar”.

Aclara que ya tiene un trabajo; sin embargo, es de menor paga y no le hubiera permitido mantenerse y al mismo tiempo pagar una pensión más alta, que es a lo que ahora aspira. “Trabajé en un chorro de partes, pero nunca con una salario promedio que me diera la garantía de (un retiro digno)”.

Invertir en algún negocio nunca fue una opción para él, “hay pocas salidas seguras en ese sentido, te la juegas mucho, al menos para mí, quizá para alguien que tenga más condiciones, como negociantes, a lo mejor la puede hacer, pero en mi caso, no”.

Las empresas deben valorar la estabilidad y lealtad: Coparmex

A pesar de que muchas empresas deciden despedir a los trabajadores de mayor edad, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Jalisco, Mauro Garza Marín, subrayó que actualmente se tiende a valorar la estabilidad y la lealtad que estas personas pueden ofrecer.

“Uno de los problemas que encontramos muchas veces con los jóvenes es la constante rotación. Por la misma naturaleza, los jóvenes buscan aprender, experimentar, cambiar. Su misma inercia (los hace) que estén rotando más. En cambio, los adultos buscan otro tipo de cuestiones como la estabilidad; entonces eso también es algo que hay que potencializar y hay que hacer mucho hincapié en las empresas”.

Para que los trabajadores de más de 50 años tengan mayores posibilidades de mantener su empleo, y que las empresas alcancen una mejor productividad, se deberá dar prioridad a la capacitación, “empezarlos a capacitar en manejo de herramientas tecnológicas, que es donde los jóvenes son muy buenos; eso también es una parte importante”.

Para este año, Coparmex tiene proyectado poner en marcha algunos programas de capacitación que ya se implementaron en Alemania, país que desde hace varios años entró en un proceso de envejecimiento de la población. Se trata de programas de capacitación en áreas de tecnologías, manejo de áreas contables, entre otros.

“En Alemania precisamente hace algunos años empezaron a experimentar este problema, y desarrollaron dentro de las organizaciones este tipo de programas. Son programas que nos están transmitiendo la información, y pronto los daremos a conocer, haremos mucho hincapié en las empresas en que puedan invertir en este tipo de programas”.

Explicó que en el mercado laboral, muchos de los trabajadores superan los 50 o 70 años, “y están aportando mucho a las organizaciones. Además, la expectativa de vida también ha crecido. Hoy encuentras a personas de 65 años o más, que están perfectamente de salud, perfectamente enteros para poder hacer y rendir dentro de la empresa”.

CLAVES

Opciones para invertir

Cetes. Los Certificados de la Tesorería de la Federación, son instrumentos de inversión gubernamentales que no pagan intereses periódicos, porque son “bonos cupón cero”; es decir, al comprar un CETE (cuyo valor nominal es de 10 pesos), lo adquiere siempre con descuento. Al finalizar el plazo recibe rendimiento.

Puede invertir desde 100 pesos. Los plazos son de 28, 91, 182 y 364 días. Recomendado para inversionistas conservadores.

Bondes. Los Bonos de Desarrollo del Gobierno federal también son instrumentos de inversión gubernamentales. Se pagan intereses cada 28 o 91 días. Como propietario de estos bonos recibe los intereses al finalizar los plazos señalados, y la diferencia entre el valor nominal (que es de 100 pesos) y el precio que pagó realmente al comprarlo.

Se pueden invertir desde 100 pesos. Los plazos son de 1, 3 y 5 años. Recomendado para inversionistas conservadores.

Fondos. Los Fondos de inversión son instituciones que reúnen el ahorro de varias personas que al participar se convierten en accionistas de dicha sociedad. Existen muchos fondos e instrumentos dónde invertir. Se pueden clasificar principalmente en tres: de deuda, de renta variable y de capitales. No tienen un rendimiento garantizado y mientras más arriesgado sea el fondo, es decir, que menor porcentaje esté invertido en instrumentos de deuda, mayor será la expectativa de rendimiento.

Hay instituciones que permiten invertir desde cinco mil pesos. Recomendado para inversionistas con horizontes de inversión a mediano y largo plazos.

Para mayores informes: http://bit.ly/2fayXOW

Fuente: Condusef.

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL

• La meta de 2017 es colocar 13 mil 500 créditos, por el orden de los 700 millones de pesos.

• La cartera vencida del Fojal es de 4.1%.

• Más del 90% de los emprendedores cumplen con sus pagos.

• Alrededor de 200 personas acuden diariamente a las oficinas del Fojal para solicitar su ingreso a los talleres de capacitación o solicitar un crédito.

• El 90% de los negocios Emprende corresponden al sector comercio: restaurante, lavandería, tienda de abarrotes, óptica, ampliar o rehabilitar local.

PROGRAMAS DE APOYO

• Programa Emprende

En este nivel se les presta desde 50 mil hasta 250 mil pesos para negocios nuevos. Se paga un 12% de interés.

• Programa Avanza

Es para apoyar a empresas establecidas, con más de un año de operación. Pueden acceder a créditos de 400 mil hasta 1.5 millones de pesos. Se paga 10% de interés.

• Programa Consolida

Para empresas con más de dos años en el mercado. Se les presta desde uno hasta cinco millones de pesos. Se paga 8% de interés.

¿QUÉ PUEDE HACER SI AÚN CONSERVA SU EMPLEO?

• Tome cursos de capacitación para ser más productivo y conservar su empleo.

• Ahorre cuando menos entre el 5% y el 15% de sus ingresos.

• Conozca y analice las opciones de inversión: de bienes inmuebles, inversiones en el negocio y financieras.

• Si tiene interés de emprender, busque asesoría en instituciones empresariales o gubernamentales, como el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (Fojal).

• Si comenzó a cotizar después del 1 de julio de 1997 y no cuenta con una Administradora de Fondos para el Retiro, busque registrarse a una de las 11 Afores que existen en el país.

• Si busca incrementar su pensión o no cotiza ante las instituciones de seguridad, analice otras alternativas, como contratar un seguro de ahorro privado con protección.

¿QUÉ HACER SI SE QUEDÓ SIN TRABAJO?

• Asesorarse para saber si fue un despido justificado o injustificado.

• Darse un tiempo para reflexionar. Analiza sus opciones.

• Preguntarse: ¿Quiere continuar en el mismo sector o dar un giro a su carrera profesional?

• Actualizar su currículum.

• Analizar su lista de contactos que puedan ser un enlace para su próximo trabajo.

• Revisar a diario los portales, clasificados y ferias de empleo.

• Solicitar su seguro de desempleo. Tome en cuenta que reducirá su pensión.

• Revisar el estado de su pensión.

• Si cotiza ante IMSS desde antes del 1 de julio de 1997, asesorarse por si quiere incrementar su pensión, bajo el esquema de la Modalidad 40.

¿QUIERES INVERTIR?

• Debe asesorarse para buscar las mejores alternativas.

• Acérquese a las instituciones que ofrecen capacitación, asesoría y créditos, como Fojal.

CONTACTOS

• Secretaría del Trabajo y Previsión Social

3030-1000 extensión 21012

• Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (Fojal)

3615-5557



• Portales de empleo:

Bolsa de Trabajo en México: https://www.empleo.gob.mx/

Sigue: #DebateInformador

¿Está preparado ante un eventual despido después de los 40 años de edad?

Participa en Twitter en el debate del día @informador