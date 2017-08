Guajardo reconoce diferencias con EU sobre TLCAN

Señala que México está dispuesto a analizar asuntos como la balanza comercial sólo si está en la lógica de la expansión del comercio

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (16/AGO/2017).- El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, reconoció hoy diferencia de visiones con Estados Unidos sobre el impacto del TLCAN y dejó claro que las revisiones de sus capítulos deben darse bajo la lógica de la expansión del comercio y la certidumbre a inversionistas.

El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, sostuvo horas antes que si bien el TLCAN ha sido positivo para el sector agrícola, ha fallado para muchos estadunidenses, especialmente por el desplazamiento de trabajadores en el sector manufacturero.

"Ahí no coincidimos en la visión", dijo Guajardo en alusión al efecto del acuerdo en el sector de las manufacturas. "En el contexto de la integración que ha ocurrido en América del Norte, México más que ser una parte del problema ha sido una parte de la solución".

Estados Unidos planteó como una de las principales metas de las negociaciones la disminución de los déficits comerciales y la reforma de asuntos como los capítulos de resolución de disputas, además de la reforma de las reglas de origen a fin de que haya más contenido norteamericano y de Estados Unidos.

Guajardo señaló que México está dispuesto a analizar asuntos como la balanza comercial sólo si está en la lógica de la expansión del comercio.

De la misma forma, señaló que está dispuesto a la redefinición de los capítulos de paneles o solución de disputas, como el 11, el 19 o el 20, siempre y cuando sea bajo la óptica de más certidumbre al sector privado.

Sobre la propuesta de reformar las reglas de origen, Guajardo dijo que México se guiará por la idea de reforzar el contenido regional en el sector automotriz y consideró que posible incremento sustancial del contenido de Estados Unidos.

"No sería la mejor práctica introducir tal tipo de rigideces en el proceso industrial. No es bueno para las empresas de Estados Unidos, no es bueno para empresas mexicanas", apuntó. "Sería altamente complicado".

Guajardo anticipó que precisamente los temas de resolución de controversias y reglas de origen podrían estar entre los más complicados del acuerdo, mientras que entre los de menos complicación figura el apoyo a pequeñas y medianas empresas.

El negociador mexicano expresó su expectativa de que la primera ronda de negociaciones emerja con un nivel de claridad en materia del documento básico de cada una de las mesas para iniciar el proceso formal de negociación de textos en la reunión de México en septiembre.

Estados Unidos, México y Canadá iniciaron este miércoles la primera de siete posibles rondas de negociación, a fin de modernizar el TLCAN que entró en vigor en enero de 1994.

La primera ronda está prevista a concluir el próximo domingo y ha incluido encuentros bilaterales y trilaterales entre Estados Unidos, México y Canadá.