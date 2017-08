Los empresarios tenemos a las mejores personas para negociar: CCIJ

Señala que las industrias no están preocupadas por los cambios que se hagan en el TLCAN

GUADALAJARA, JALISCO (16/AGO/2017).- El vicecoordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Rigoberto Chávez Arriaga, comentó que las industrias no están preocupadas por los cambios que se hagan en el Tratado de Libre Comercio (TLC), ya que, al final, los principales negociadores son los empresarios.



"Somos una gran cadena productiva y los principales interesados son los empresarios de todos los países, no es tanto los gobiernos, que sí tienen que estar frente a todo, pero los que estamos detrás de todo somos los empresarios, que somos los que hemos preparado a las mejores personas para negociar", destacó.



Dijo, que, por ello, se sienten confiados y optimistas con las negociaciones, ya que esperan que México y Jalisco se vean beneficiados con ellas. "Yo creo que lo que se puede esperar es que haya una mayor penetración en otros mercados, más con nuestro vecino del Norte.



Pero, recalcó, para poder abarcar más mercados, las empresas jaliscienses deben dar un plus, es por eso que la CCIJ está promoviendo cursos de capacitación empresarial, con el objetivo de crear industrias más competitivas.



Las negociaciones para modificar el TLC comenzaron la mañana de este miércoles. Serán nueve mesas de trabajo, en donde los negociadores de México, Estados Unidos y Canadá reformularán algunas partes del documento, el cual fue hecho hace poco más de 20 años.



