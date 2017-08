Industriales proponen cambios a educación en Jalisco

Que los jóvenes trabajen desde los 16 años, acortar el bachillerato y digitalizar libros, son algunas propuestas

GUADALAJARA, JALISCO (16/AGO/2017).- Que los jóvenes empiecen a trabajar desde los 16 años, acortar el bachillerato a dos años y las licenciaturas a tres, y digitalizar los libros de texto gratuitos de educación básica, son algunas de las propuestas que hoy entregó el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) al secretario de educación estatal Francisco Ayón López.



Este miércoles, los industriales locales entregaron siete propuestas específicas que, a su juicio, mejorarán el sistema educativo de Jalisco, y les permitirá, entre otras cosas, reducir el déficit actual de empleos que actualmente tienen.



"Es importante que los jóvenes terminen ya una carrera técnica, demandadas de manera muy importante en el mercado laboral de Jalisco, ya que tenemos un déficit de más de 3 mil empleos", aseguró Julio García Briseño, presidente de la Comisión de Educación del CCIJ y director general de la empresa Laboratorios Julio.



En la reunión, también se propuso la creación de dos Consejo Educativos Estatales, enfocados en la Educación Básica y Media Superior, integrado por quince miembros entre representantes magisteriales, sociales, sindicales y empresariales. Los consejos serían a largo plazo, y promoverán las propuestas de cambio al sistema educativo estatal.



"Queremos que sea un consejo vinculante, no de recomendaciones, que pueda generar la planeación del tema educativo", afirmó Francisco Ayón López, titular de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ)



La primera de las propuestas destacadas es que los bachilleratos, especialmente los técnicos, duren dos años, mientras que las licenciaturas se acorten a tres años. Esto permitiría, además de contar con egresados que se integren más rápido al mercado laboral, "tener a más alumnos en el aula", de acuerdo a Rigoberto Chávez Arriaga, vicecoordinador del CCIJ



Una segunda medida es permitir que los estudiantes se integren al trabajo desde los 16 años de edad, mientras estudian el bachillerato. Esto ya se ha dado en una preparatoria técnica local, en la cual 281 jóvenes fueron contratados, siendo recién egresados, por cuatro de las grandes empresas de tecnología con sede en Jalisco: Jabil, Intel, Sanmina y Flex.



Los industriales también solicitan digitalizar los textos gratuitos, para aumentar su accesibilidad y reducir costos, ya que se imprimen más de 200 millones de libros anualmente en todo el país. Igualmente, piden capacitar más a los maestros en las nuevas tecnologías, empezando por las escuelas normalistas.



El CCIJ está en comunicación permanente con José García Mora, presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, para que estas propuestas puedan aprobarse en el legislativo, y además, se esperan enviar al Congreso de la Unión federal, afirmó García Briseño.



Cámara del vestido ve "imposible" incremento del salario a trabajadores



Aumentar el sueldo a los trabajadores, tal y como lo solicita Estados Unidos como parte de la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC), es "imposible", según Arturo Vivanco Muñoz, presidente de la delegación Jalisco de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive)



De acuerdo a Vivanco, Estados Unidos ofrece a sus trabajadores apoyos que en México no se tienen, como los desayunos escolares a los niños en las escuelas. "Sería lo mejor que nos equipararnos, pero desgraciadamente las condiciones de los trabajadores de EUA son mucho muy diferentes a las de México. Todos los apoyos que les da el gobierno de Estados Unidos no nos los dan en México".



Respecto al tema de los uniformes escolares, la Canaive reportó un retraso del 10 por ciento en el suministro de este material. "Se debe a que las empresas textileras no nos alcanzan a surtir a tiempo las telas, esto es un problema porque dependemos de ellos", explicó Vivanco, quien además señaló que algunos textileros han decidido exportar por la reevaluación del dólar, en vez de suministrar tela a nivel local.



Al año, la industria del vestido en Jalisco produce de cuatro a cinco millones de prendas (camisas, pantalones, suéteres, etcétera) en cada ciclo escolar.

EL INFORMADOR / ANDRÉS GALLEGOS