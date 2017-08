Restaurantes, con pérdidas del 70% por Línea 3

Piden al Ayuntamiento tapatío activar algún evento o publicidad para motivar al Centro

GUADALAJARA, JALISCO (15/AGO/2017).- Restaurantes y puestos de comida de la zona Centro, donde se desarrollan las obras de la Línea 3 del Tren Ligero, han sufrido una caída en ventas de hasta el 70 por ciento, aseguró el presidente de la delegación Jalisco de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Sergio Jaime Santos.

"Si ha habido afectación (...) y es grave. Sin embargo, nos hemos acercado a las autoridades, en este caso el Ayuntamiento de Guadalajara, para que active algún evento o publicidad, para que genere actividad de nuevo en el Centro de la ciudad", afirmó el titular de CANIRAC, en el cargo desde el 22 de marzo de 2017.

La CANIRAC pide mayor respaldo del Gobierno estatal, que hasta el momento ha constado de "apoyos no significativos para un problema mayúsculo". Igualmente, el organismo asegura que no hay cierres de negocios, sólo que algunas han decidido esperar para cuando se termine la obra y se termine de construir no sólo el tren, sino el proyecto peatonal de Paseo Alcalde.

"Debería de haber un apoyo económico, sobre todo en las rentas, para mantener los negocios activos o al menos mantener los establecimientos para el final feliz de la apertura de la Línea 3", señaló Santos.

Respecto a los casos de lavado de dinero de restaurantes y bares de Jalisco, exhibidas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el presidente de la cámara lamentó estos casos, y dijo que son víctimas de personas con malas intenciones.

"No queremos ser vistos como una industria para hacer actividades de lavado de dinero, pero son casos muy aislados", afirmó Santos. "Todos los empresarios tenemos muy buena reputación, nos dedicamos a trabajar (...), es un infortunio que seamos objeto de este tipo de gente".

Al hablar de la iniciativa Anti-Ruido presentada en el Congreso del Estado el mes pasado, CANIRAC dijo que cumplirán con la ley en caso de ser aprobada. Sin embargo, también señaló que los restaurantes y bares están en el cuarto lugar en generación de ruido, siendo el transporte público el primer sitio.

Sector restaurantero crecerá seis a siete por ciento

Pese a las bajas ventas de los negocios cercanos a las obras de la Línea 3, la CANIRAC estima un crecimiento del 6 al 7 por ciento en el sector restaurantero de Jalisco para fines del 2017.

"El gremio se ha sostenido, hubo inquietudes al principio de la administración de Donald Trump, sobretodo con el tipo de cambio, sin embargo se pudo aguantar y no se aumentaron precios", aseguró Sergio Santos, presidente de la delegación Jalisco.

Actualmente, existen 47 mil restaurantes en el estado, 17 mil de ellos en la Zona Metropolitana de Guadalajara, y generan más de 500 mil empleos de diverso tipo.

EL INFORMADOR / ANDRÉS GALLEGOS