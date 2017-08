Comerciantes batallan con bajas en las ventas por el Paseo Alcalde

Hay quien calcula su caída hasta en 80 %

GUADALAJARA, JALISCO (14/AGO/2017).- Los pocos comerciantes y dueños de negocios que quedan a lo largo de avenida Alcalde habían logrado sortear los estragos de la construcción de la Línea 3 (L3) del Tren Ligero, hasta que llegaron las obras del Paseo Alcalde.

Ericka Delgado tiene una tienda de artículos para decoración, como macetas de cerámica hechas por ella, y portarretratos. Tiene lo que va del año con su negocio, el cual iba bien, pero con el paso de la obra sus ventas bajaron en 50 por ciento.

“La obra me ha dañado mis productos, por tanta tierra. Ya me habían dicho (trabajadores) que me iban a terminar la banqueta en estos días, pero no hicieron nada. La gente no viene, la mercancía se me maltrata y eso nadie nos lo paga”.

Otro negocio afectado es el del señor Manuel Velasco, quien por 47 años se ha dedicado a la reparación y venta de relojes y alhajas, con sus clientes frecuentes.

El polvo hace mal a los relojes y todos los días deben sacudir los anaqueles, además de que los clientes no se acercan como antes, por evitar la molestia de las calles abiertas y trabajos en marcha.

“Nos ha ido muy mal, nos han bajado 80% las ventas, una cosa exagerada. Diario nos dicen ya mero terminamos, y pues no, hacen las cosas a medias, hacen un agujero, lo tapan y vuelven a abrir otro”, agrega el relojero.

Sin embargo, hay a quienes les va bien a pesar del polvo, como a Hilda Hernández, quien desde hace dos meses puso un negocio de mariscos sobre avenida Alcalde.

A ella le ha ido bien con sus ventas, pues anteriormente trabajaba en otro negocio cercano y varios clientes la siguieron a su proyecto independiente. “Cuando yo llegué ya estaba avanzada la obra, por eso no me afectó tanto lo del principio. A mí me ha ido muy bien. He recuperado clientela e hice clientes nuevos”.

QUÉ INCLUYE

Plazas, juegos, árboles

• La construcción de tres plazas públicas: en el Santuario, frente a Catedral y otra en Revolución.

• Bancas a lo largo del andador de Alcalde.

• Juegos didácticos.

• Ciclovía.

• Cinco mil árboles.

• Puntos limpios para contenedores de basura.

• Banquetas ampliadas.

• Andador.

• Iluminación escénica.

• Semáforos incluyentes.