Profeco duplica verificaciones en gasolineras de Jalisco

En este año se han realizado 228 inspecciones, mientras que en el mismo periodo de 2016 fueron 113

GUADALAJARA, JALISCO (14/AGO/2017).- Susana Aguilar paga 500 pesos a la semana, o más, para llenar su tanque de gasolina: 200 pesos más que antes del gasolinazo. Sin embargo, al cargar combustible, ha percibido que varias gasolineras de Guadalajara no le dan litros completos, con la desconfianza y la frustración consiguientes al no recibir un buen servicio a cambio.

“Robo” es una de las primeras palabras que pasan por la mente de Susana y de muchos otros automovilistas al calificar estos establecimientos. “Siento entre coraje e impotencia, porque estoy pagando mucho dinero por un servicio que no veo que mejore, sino al contrario”, dice.

Sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha duplicado el número de verificaciones a gasolineras, 228 en este año contra las 113 de la primera mitad del 2016.

De las verificaciones que ha realizado en Jalisco la Profeco en la primera mitad del año, 83 estaciones han tenido al menos una manguera inmovilizada, mientras que 12 más se han negado a ser revisadas por los inspectores del organismo. Del total de estaciones revisadas, 41% presentó irregularidades.

En el mismo periodo del año pasado hubo 113 verificaciones y el grado de incumplimiento fue mayor, ya que 59 arrojaron alguna irregularidad en la revisión y 29 más se negaron a la verificación.

Prácticamente la mitad de las verificaciones de este año fueron en la Zona Metropolitana de Guadalajara (112). Guadalajara es el municipio con más gasolineras irregulares, con 20, seguido de Tlaquepaque y Zapopan, empatadas con siete cada una.

PARA SABER

Algunas tienen mejorías

Las 24 mangueras de la estación 1527, en Calzada Independencia Norte, fueron inmovilizadas. Para el 16 de enero, en su segunda revisión, sólo presentaron 4 mangueras con irregularidades.

La Estación de Servicio Las Torres, ubicada en avenida Lázaro Cárdenas, fue sancionada con la inmovilización de sus 16 mangueras, casi todas por haber sido manipuladas con componentes ajenos a los aprobados. Sin embargo, el 19 de agosto de 2016 pusieron en orden a 13.

Las sancionadas no se vuelven a revisar

A pesar de que se duplicaron las revisiones a gasolineras por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), existen casos de estaciones sancionadas que no han sido visitadas desde el año pasado.

La estación 1554, ubicada en avenida Vallarta, cerca de un centro comercial, fue sancionada con la inmovilización de siete bombas el 15 de marzo de 2016. Este año no se tienen registros de revisiones.

La estación de servicio ubicada en avenida López Mateos, por la Colonia La Calma, con número 5276, recibió sanciones por tener fugas o goteos en nueve de sus 24 mangueras. El reporte es del 18 de mayo de 2016. Desde entonces no hay reportes de verificaciones recientes.

La Gasolinera Remus, ubicada por la glorieta de La Estampida en avenida Guadalupe, tuvo seis mangueras inmovilizadas de las 20 que tiene. Desde la revisión del 27 de marzo de 2016, no ha vuelto a tener otra visita de la autoridad federal.

Tras el aumento del precio de combustibles y la liberalización de los precios de la gasolina aprobada este año, en el primer semestre del 2017, 95 gasolineras de Jalisco han sido sancionadas por no tener sus mangueras debidamente verificadas, o por negarse a ser revisadas, de acuerdo con el Programa Nacional de Verificación de Combustibles de la Profeco. Esto significa que cuatro de cada 10 gasolineras en el Estado tienen alguna irregularidad en su servicio.

Ni la Ley Federal de Protección al Consumidor, ni la Ley Federal sobre Metrología y Normalización señalan plazos obligatorios para llevar a cabo las verificaciones.

Este medio solicitó entrevistas con la Delegación Jalisco de la Profeco y con la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (AMEGAS). En el primer caso, no se dio entrevista ya que se adujo que el tema es competencia de las oficinas centrales, ubicadas en la Ciudad de México. En el segundo caso no hubo respuesta.

LOS ESTABLECIMIENTOS EVADENJ LAS VERIFICACIONES

Estaciones con irregularidades se niegan a revisión

Chofer de un servicio de transporte privado, Mario González gasta casi dos mil pesos a la semana en gasolina. Antes del gasolinazo ponía 400 pesos para llenar su tanque, pero ahora desembolsa 520. A ese encarecimiento del combustible se añade la desconfianza por toparse con muchas gasolineras que le dan menos líquido.

“Es un clamor constante, no nada más de mis compañeros, de que no te den litros completos, y saber cuál bomba sí y cuál bomba no surte bien, así de caótica es la situación. Con esos eslóganes de las gasolineras que dicen dar litros de a litro, están aceptando implícitamente que no surten completo”, criticó.

En Jalisco, y particularmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara, existen gasolineras que evaden las verificaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sistemáticamente. Una de ellas es la estación 1536, ubicada por el Parque 18 de Marzo, en Guadalajara. Este negocio se rehusó a ser revisado en siete ocasiones: seis en 2016 y una en 2017. Finalmente, el 22 de febrero aceptó la verificación: 14 de sus 30 mangueras tenían fallas.

Tres gasolineras de la ciudad, pertenecientes a la empresa Combustibles, Aditivos y Servicios Mágicos, con sede en Mexicali, nunca han sido verificadas por la autoridad federal desde hace tres años.

La primera de ellas es la gasolinera 4797, ubicada por el Parque Morelos, la cual se negó hasta nueve veces consecutivas a ser verificada desde el 2014. La última vez que no aceptó la inspección fue el 9 de marzo de 2017.

El segundo caso es la gasolinera 3265, ubicada en Lázaro Cárdenas por rumbos del Parque de la Liberación, la cual desde 2015 no ha podido ser verificada hasta en ocho ocasiones.

Por la misma Calzada, pero a la altura de Niño Obrero, está la tercera estación irregular, con número 6313. Ocho veces seguidas se ha negado a recibir inspecciones.

TELÓN DE FONDO

Aumentan visitas tras gasolinazo

La Profeco anunció desde finales del año pasado su intención de incrementar las verificaciones a gasolineras, en vísperas de la liberalización de precios de combustibles que empezó a operar en este año.

El 21 de diciembre la dependencia federal destacó que reforzaría sus verificaciones “para proteger los derechos de los consumidores y empoderarlos”. Además, resaltó que vigilaría a las nuevas empresas “para que den litros completos”.

En enero, el organismo informó que se tenían proyectadas siete mil 200 verificaciones a gasolineras a lo largo de este año: 15% más que las realizadas en 2016. Después la meta aumentó a 7 mil 500 verificaciones.

En junio, indicó que obtuvo 107.8 millones de pesos por sanciones económicas a gasolineras, por no estar en regla o por negarse a ser verificadas.

Señaló que en los primeros siete meses del año se inspeccionaron cinco mil 402 gasolineras, 72% de la meta establecida a nivel nacional. Agregó que se inmovilizaron tres mil 258 mangueras de mil 712 gasolineras, de las 80 mil bombas despachadoras.

GUÍA

¿Cuáles son las causas de sanción?

De acuerdo al Programa Nacional de Verificación de Combustibles de la Profeco, existen nueve causales por las cuales las gasolineras reciben sanción por incumplirlas:

1.- Acreditación documental: Que tengan la Aprobación del Modelo o Prototipo por parte de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía.

2.- Calidad del combustible.

3.- Cualidades metrológicas: Es decir, que el despacho de combustible de cada bomba no exceda el margen de error establecido por la norma.

4.- Electrónicas: Por ejemplo, que el software de las bombas no se identifique, que el valor de venta esté alterado (cobre más de lo que es), que la pantalla de la bomba no muestre la información requerida, etcétera.

5.- Fallas hidráulicas.

6.- Falta o deficiencia en servicio de calibración: Por ejemplo, que el holograma esté roto o sea inexistente, o el equipo no tenga la calibración vigente.

7.- Fuera de servicio.

l 8.- Precio: que el precio de la gasolina sea diferente al oficial (actualmente, el litro de gasolina Magna en Jalisco cuesta 16.11 pesos y el litro de Premium, 18.03 pesos).

9.- Fuga o goteo constante de combustible.