Perdona SAT casi un millón a Julión Álvarez

La dependencia le condonó una deuda por 738 mil 030 pesos

GUADALAJARA, JALISCO (12/AGO/2017).- Durante 2016, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) perdonó una deuda de 738 mil 030 pesos a Julio César Álvarez Montelongo, conocido como Julión Álvarez. El cantante, señalado por Estados Unidos de lavar dinero para el crimen organizado, figura en la lista de los contribuyentes beneficiados por el programa de condonación de créditos fiscales de la dependencia federal. Es decir, que Julión debía dinero a la Secretaría de Hacienda y el monto le fue perdonado.

Los contribuyentes pueden solicitar la condonación de los créditos fiscales según varias causales si acumularon un adeudo, antes del 1 de enero de 2007, en contribuciones federales, cuotas compensatorias, actualizaciones y accesorios de ambos conceptos o multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales.

También se les puede perdonar la totalidad de recargos y multas por créditos fiscales si, entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2012, fueron generadas en cuotas compensatorias y contribuciones federales distintas a las que el contribuyente debió retener, trasladar o recaudar. Así como las multas por incumplimiento de las obligaciones distintas a las de pago, entre otros.

Actualmente el SAT sólo tiene la facultad de perdonar las multas pero no así los impuestos. Estas sanciones se pueden condonar en su totalidad siempre y cuando el contribuyente se comprometa a pagar los gravámenes adeudados. Sólo cuando no se localiza al contribuyente o no se le encuentran bienes suficientes para cobrar la deuda, esta también se perdona.

El caso de Julión entra en cualquiera de los supuestos, excepto el de la no localización, pues el SAT no especifica el motivo por el cual le fue condonado este monto. Aunque dado que la condonación se realizó en 2016, se puede asumir que el crédito fiscal de 738 mil 030 pesos perdonado es sólo la multa y no un adeudo de impuestos pues el cantante no figura en la lista negra de la dependencia federal.

Este miércoles, la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos vinculó a Julión Álvarez y al futbolista Rafael Márquez con la red de lavado del narcotraficante Raúl Flores Hernández. Sus cuentas y bienes en el país vecino fueron congeladas y sus visas se cancelaron.

Entregan información de 20 empresas

El secretario General de Gobierno de Jalisco, Roberto López Lara, confirmó que ayer entregaron a la Procuraduría General de la República (PGR) información sobre 20 empresas vinculadas a una red de lavado de dinero del narcotraficante Raúl Flores Hernández.

Los datos que requería la dependencia federal eran las personas que conforman las sociedades mercantiles, nombres de los socios y propietarios.

“No nos han solicitado más información pero si hay un tema de coadyuvancia tanto en tema administrativo como de investigación, les estaremos informando”.

LEY ANTILAVADO

Operaciones con dinero de procedencia ilícita

Entidad Federativa Probables responsables detenidos e indiciados* Áreas Centrales de la PGR 135 Sonora 101 Tamaulipas 91 Baja California 89 Nuevo León 75 Chiapas 63 Distrito Federal 45 Jalisco 36 Guerrero 35 Michoacán 24

Entidad federativa Averiguaciones previas consignadas (con detenido y sin detenidos*) Áreas Centrales de la PGR 187 Sonora 24 Tamaulipas 22 Baja California 13 Distrito Federal 11 Chiapas 10 Chihuahua 8 Michoacán 8 Guerrero 5 Jalisco 5

*De 2013 a 2016

EN LA MIRA...

Riesgo de transacciones ilícitas

Sectores del Sistema Financiero Mexicano con Alto Riesgo

• Banca Múltiple y Comercial

• Casas de Bolsa

• Casas de Cambio

Actividades económicas con Alto Riesgo

• Compra y venta de vehículos

• Mutuo, préstamo o crédito

• Transmisiones de derechos sobre inmuebles