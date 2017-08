Grupo Lego, comprometidos con el juego y la innovación

Presentan Lego Education, unidad de negocio de la empresa para buscar soluciones educativas

GUADALAJARA, JALISCO (10/AGO/2017).- A nivel mundial, 95 millones de niños poseen al menos un set de juegos de Lego, los emblemáticos juegos de piezas para armar figuras, con lo que los niños no sólo juegan sino también creen experiencias y aprenden.



La razón del Grupo Lego es la infancia y presentar modelos innovadores y sustentables, yendo hacia tendencias y habilidades del siglo XXI.



Prueba de ello es que, de todas las ventas que año con año registra el Grupo Lego, el 60% son innovaciones, pues uno de los pilares de la empresa es ofrecer siempre cosas nuevas, advirtió su responsable de ventas y marketing de Lego Education en Latinoamérica, Jorge Sánchez.



"Todo lo que hacemos es en función de los niños, queremos inspirar y desarrollar a los constructores del mañana, es buscar sistemas para que los sets de lego se queden solo en el juego, sino que haya siempre algo detrás".



Lego Education es una unidad de negocio del Grupo Lego, con la cual se dan soluciones educativas y pedagógicas en más de 90 países.



Jorge Sánchez fue uno de los participantes en la 7a Cumbre de Empresarios de American Chamber, donde compartió escenario con otros participantes cuyas empresas apoyan alguno de los 17 Objetivos globales de Desarrollo Sostenible para generar un mejor planeta.



Lego está comprometido en la meta de ser la compañía más transparente y más ética en el mundo, y para ello se someten a códigos de ética constantes, capacitaciones de su personal y a un trabajo constante para mantener ambientes laborales sanos y divertidos.



"Algo importantísimo es que celebramos el juego, somos promotores del juego y no podemos hacerlo si no jugamos, y uno de nuestros días más importantes en el año es el Play Day, que no es más que un día destinado a jugar y a crear, para seguir teniendo innovaciones".



EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR