Renegociación del TLCAN, oportunidad para reforzar otros tratados

La SE considera importante reforzar lazos con la Unión Europea y seguir con el TPP

GUADALAJARA, JALISCO (10/AGO/2017).- La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), marca una oportunidad para reactivar los tratados comerciales con otras regiones del mundo, afirmó Salvador Behar Lavalle, director para América del Norte de la Secretaría de Economía federal.



Behar comentó que hay que reforzar los acuerdos comerciales con la Unión Europea (se planea concluir negociaciones en diciembre), la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), la Alianza del Pacífico (conformada por Perú, Colombia, Chile y México), y tratados bilaterales con Brasil y Argentina. Además, se continuará con el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), aunque ya sin los Estados Unidos



El funcionario insistió en que de ninguna se negociará el tema de los aranceles, los cuales deben seguir en ceros como hasta ahora; y afirmó que no se pueden equiparar los salarios de México con los de Estados Unidos, por lo que será difícil que se presenta la equivalencia salarial de los trabajadores de ambos países que pide el vecino país del Norte.



"No podemos sentar bases para decir que, por ejemplo, la industria automotriz deba pagar los mismos sueldos en México que en Estados Unidos, es una situación que no se puede dar, y no vamos a controlar nuestro salario mínimo en base al salario mínimo de Estados Unidos", afirmó.



En un similar sentido opinó Diego Martínez, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Berries (Aneberries). "Es un tema que tenemos que revisar, se vuelve más complejo el producir y más costoso, sobre todo el costo de la tierra, y la disponibilidad de mano de obra, la cual se trae de otros estados y hay que proveer vivienda, seguridad social, transporte. Si sumas esos costos, se va encareciendo la producción", comentó.



Aunque existe la posibilidad de que Estados Unidos abandone la mesa de negociaciones, Behar Lavalle lo ve complicado, ya que las economías de ambos países están muy entrelazadas. "Los negocios con EUA no se pueden terminar de la noche a la mañana, comerciamos más de 500 mil millones de dólares al año, tenemos un grado de integración y somos mercados complementarios", afirmó.



Raúl Urtega Trani, director de asuntos internacionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), concordó con la visión de su colega y aseguró que "México es firme en no tener una regresión a la imposición de aranceles, y más importante, la de barreras no arancelarias"



Para los productores de berries, la renegociación del TLCAN representa una oportunidad para elevar sus exportaciones a otras regiones, y vender menos a Estados Unidos. Actualmente, se vende el 96 por ciento de las berries a Estados Unidos, por lo que se han dejado de lado mercados prometedores como Japón, o los países de la península arábiga como Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudita y Catar.



Las exportaciones de berries a Canadá y Estados Unidos, se han incrementado de 946 millones de dólares en 2012 a mil 687 millones de dólares en 2016. Las ventas de berries a Estados Unidos equivalen a 302 mil 707 toneladas, con un valor de mil 560 millones de dólares.

EL INFORMADOR / ANDRÉS GALLEGOS