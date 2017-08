Pueblos Mágicos podrían recibir recurso privado

La Sectur consideraría combinar la intervención estatal y municipal con inversión privada

GUADALAJARA, JALISCO (09/AGO/2017).- Con el objetivo de que no se vea mermado el recurso que reciben los Pueblos Mágicos de México, la Secretaría de Turismo (Sectur) estaría pensando en que se acepte dinero privado. Así lo dijo el titular, Enrique de la Madrid Cordero.

"Lo que estamos haciendo es combinar, en la Sectur sí traemos menos recursos, entonces eso hace que le pidamos apoyos a los estados y que intervengan los municipios y, a veces, estamos pensando en que intervengan privados. Con esa mezcla no tenemos por qué estar pensando en recortes".

En cuanto a si algún Pueblo Mágico puede perder su nombramiento, el funcionario comentó que no es un objetivo. "A aquellos que han estado con más debilidades, nosotros hemos estado platicando con ellos, hablamos con el Estado y les hemos sugerido acciones a seguir y, en la medida en la que han realizado esas acciones, se han ido saliendo de la lista negra".

México cuenta, en total, con 111 Pueblos Mágicos y se espera que, antes de terminar esta administración, haya 120. En Jalisco cuentan con esta denominación: Tequila, Tapalpa, Mazamitla, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Lagos de Moreno y Mascota.

Por otro lado, De la Madrid Cordero enfatizó que el turismo nacional crece, al año, un 5%, mientras que el internacional un 11 por ciento.

En cuanto a las aplicaciones móviles que ofrecen hospedaje y su regulación, el secretario reconoció que "es un asunto pendiente del lado nuestro, nos tenemos que sentar a generar una postura al respecto de este tema. Obviamente, lo que importa no es inhibirlas, sino un suelo parejo, sobre todo porque los hoteleros sí pagan impuestos y, muy probablemente, algunas de estas instalaciones no están pagando. Además, debemos ver temas de seguridad, porque no queremos tener incidentes".

Todo esto, lo dijo en el evento de la Mesa Nacional de Visión de Futuro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que se lleva a cabo este miércoles y jueves en el Palacio de la Cultura y la Comunicación (PALCCO).

EL INFORMADOR / ELIZABETH MONDRAGÓN