Incremento de sueldos, mediante aumento del salario mínimo: CCIJ

Daniel Curiel considera que deberá ser con un ajuste y no mediante decreto de EU

GUADALAJARA, JALISCO (09/AGO/2017).- El incremento del salario México, propuesto por el gobierno de Estados Unidos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), es un tema aceptado como importante por el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), el cual espera incrementar mediante el aumento del salario mínimo.



"Tendrá que haber ajuste al salario mínimo, de eso no hay duda", aseguró Daniel Curiel, coordinador del organismo empresarial, quien consideró que el aumento salarial debe manejarse con el ajuste del mínimo, y no tanto mediante un decreto o imposición de Estados Unidos en la renegociación del TLC. Según Curiel, esto se debe a las diferencias de calidad de vida entre México y Estados Unidos.



"La realidad de Estados Unidos no es igual a la de México, la vivienda y el transporte allí son mucho más caros, por lo que si hay una diferencia entre un salario estadounidense y otro en México", expresó.



En vísperas de la renegociación, Curiel ve dos escenarios, "una negociación muy rápida y no a profundidad, por temas de elecciones en México y Estados Unidos, por lo que será difícil querer tener una negociación en medio de elecciones, o se renegociaría hasta el siguiente año, y los temas importantes se vayan hasta el 2019", avizoró.



Los sectores alimenticio, automotriz y de alta tecnología, son las tres actividades económicas de Jalisco donde se pondrá una atención especial en la renegociación, afirmó Curiel



Revivir Sistecozome, "innecesario e inútil"



Ante la propuesta de 450 subrogatarios del transporte público en adquirir el Sistema de Transporte Colectivo de Zona Metropolitana (Sistecozome), valuada en 420 millones de pesos, el director del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público, Enrique Dueñas Rodríguez, manifestó su escepticismo y pide desincorporar el organismo.



"No es una solución viable, ya que de Sistecozome solo quedará una deuda muy grande, yo me pregunto ¿qué es lo que van a comprar?, solo una empresa deficitiaria", señaló Dueñas, quien también encabeza la Comisión de Movilidad del CCIJ



Según Dueñas, Sistecozome es "muestra del viejo modelo de transporte público. Revivir algo que ya está en desuso y en desacuerdo con las nuevas tendencias, es innecesario e inútil".



El titular del Observatorio criticó los malos manejos del organismo público descentralizado. "Es una empresa donde ha habido dispendio, a amigos, familiares. Desde hace una década, tiene problemas muy graves, con directivos que no conocen de transporte, son políticos, han cometido errores y han dejado un boquete enorme en las finanzas públicas del estado".



Además de la desincorporación de la paraestatal (ya aprobada en el Congreso del Estado el pasado 26 de julio), Dueñas pidió hacer lo mismo con Servicios y Transportes, organismo público descentralizado con una deuda que supera al triple la de Sistecozome. SyT tiene pasivos por mil 455 millones de pesos (hasta julio de 2016), mientras que Sistecozome tiene una deuda que rebasa los 500 millones de pesos.



Respecto a un probable incremento del pasaje a 9 pesos, el Observatorio asegura que es una propuesta viable si se mejora el servicio y se integra el sistema de transporte público, para que el usuario pueda pagar esa cantidad de dinero por hacer más de un trasbordo, y así ahorrar dinero al tomar varios camiones.



"No nos debería inquietar tanto si el nivel de calidad del servicio es aceptable y podemos tener un sistema de integración de todo el transporte, que beneficie a la comunidad", dijo Dueñas.

EL INFORMADOR / ANDRÉS GALLEGOS