Empresas locales, con capacidad de incrementar salarios: Amcham

La Cámara de Comercio de Estados Unidos ve con optimismo la renegociación del TLCAN

GUADALAJARA, JALISCO (08/AGO/2017).- La Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham, por sus siglas en inglés), prevé que será positiva la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), sobre todo en materia laboral.

Ante la propuesta de Estados Unidos en elevar el sueldo de los trabajadores mexicanos como medida para evitar que las empresas vengan a México por la mano de obra barata, el presidente del capítulo Guadalajara de AmCham, Fernando Niño de Guzmán, aseguró que las empresas de Jalisco y las compañías estadounidenses en el estado, tienen la capacidad para aumentar los salarios.

"Estamos comprometidos en que se produzca más, y que eso derive en empleos bien pagados", respondió Niño de Guzmán.

El líder de la American Chamber of Commerce en Guadalajara, señaló que el posible aumento del salario "no es un aspecto que se corrija con decretos, sino en función de oferta, demanda y capacidad de productividad de las empresas. Creo que Jalisco va bien encaminado en ello".

AmCham espera que la renegociación ayude a las empresas a cumplir con las leyes laborales, para que "puedan pagar mejor a la gente, y favorezcan la formalidad, y así el ingreso se incremente", comentó Niño de Guzmán.

En términos generales, la renegociación del TLC que comenzará el 16 de agosto también ayudará a "integrar nuevos sectores estratégicos, como negocios por Internet o los energéticos, que no están considerados de manera profunda en el Tratado actual", aseveró.

Finalmente, el organismo representante de mil 450 empresas (las cuales ponen el 70 por ciento de la Inversión Extranjera Directa en México) espera que el Tratado también ayude a crear negocios sustentables con el medio ambiente, sin perder la competitividad.

Este jueves 10 de agosto la American Chamber of Commerce celebrará su séptima Cumbre de Empresarios denominado "Better Business, Better World", en el Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara. De acuerdo a cifras de la Amcham, acudirán más de 300 empresarios.

Definen límites de negociación

La cúpula empresarial mexicana afirmó que hay límites en la renegociación del TLCAN en los que no deberá de ceder México: no debe descomponerse lo que funciona, el capítulo 19 debe permanecer, son tres los socios que deben negociar, no se dará un sector a cambio de otro.

“Es importante que lo que funciona no se descomponga con las negociaciones. Lo que ya está funcionando y fluye del libre comercio entre los tres países, no debe de descomponerse por alguna idea de negociación; eso es en lo que no debemos de ceder”, dijo el líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón.

Al término de la reunión de trabajo de la mesa directiva del Senado con representantes del sector empresarial dijo que no se debe permitir que desaparezca el mecanismo de resolución de conflictos comerciales por dumping y subsidios, es decir el capítulo 19.