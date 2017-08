Dos de cada 10 jaliscienses trabajan por su cuenta

De la población ocupada en el Estado, 618 mil 236 personas no tienen patrón

GUADALAJARA, JALISCO (08/AGO/2017).- Aunque la población ocupada que trabaja por su cuenta ha tenido un crecimiento notable en Jalisco en la última década, la cultura del trabajo independiente es baja: menos de dos de cada 10 profesionistas laboran por su cuenta, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Enoe) del Inegi.

Del total de la población ocupada que registra el Inegi en Jalisco, al primer trimestre del año (tres millones 640 mil 721 trabajadores), 618 mil 236 trabajan solos con el apoyo de integrantes de su propio hogar o ajenos, sin el compromiso de pagarles por sus servicios. Dos de cada 10 en el Estado están en esta situación.

En el comparativo nacional, Jalisco ocupa la séptima posición, después del Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Chiapas, Puebla y Oaxaca. Daniel Curiel, al frente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, admite que son pocas las empresas locales que contratan a trabajadores independientes.

Las que más han apostado por los nuevos esquemas laborales son “las empresas más grandes, pero es una tendencia que irá permeando hacia otros sectores, sobre todo en las empresas medianas y grandes”.

Los trabajadores independientes o freelancers, encuestados por la bolsa de trabajo en línea OCCMundial, señalaron que principalmente realizan proyectos en las siguientes áreas: marketing y ventas (21%), diseño y multimedia (15%), tecnología y programación (10%), finanzas y administración (8%), soporte administrativo (6%), reclutamiento y recursos humanos (5%), así como ingeniería y manufactura (5%).

En Jalisco, Daniel Curiel, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales (CCIJ), asegura que las empresas de alta tecnología son las que más apuestan por la contratación de freelancers porque “los corporativos tienen contacto con muchas partes del mundo y ven que es una tendencia, mientras que a las empresas locales les cuesta mucho trabajo entender a estas generaciones”.

Ricardo Barbosa, consejero en materia laboral de Coparmex, señala que los sectores donde se concentran los trabajadores independientes son muy diversos, desde la jardinería, fontanería, lavandería, hasta profesionistas altamente calificados como contadores, financieros, abogados, ingenieros en tecnologías de la información, en informática, así como en las ramas de los seguros e inmobiliaria.

Otra encuesta de la firma Regus reveló que los empresarios mexicanos perciben un incremento constante en las nuevas formas de trabajo, entre las que destaca la contratación de consultores externos por proyectos o periodos a corto y mediano plazo, aumentando de 30% en 2016 a 37% este año.

Para Alberto Goyeneche, académico de la Escuela de Negocios del ITESO, el sector que más contrata trabajadores independientes en esquemas flexibles son las empresas de alta tecnología, que emplean a profesionistas especializados en el desarrollo de software, diseñadores, ingenieros en mecatrónica, mientras que también se ha incrementado el autoempleo en las áreas de administración, recursos humanos, contabilidad y finanzas.

LA CIFRA

3 millones 640 mil 721 personas conforman la población ocupada en Jalisco, según el Inegi.

Prefieren freelancers laborar desde casa

Aunque los esquemas tradicionales de trabajo siguen dominando el mercado laboral en Jalisco, la población ocupada que trabaja por su cuenta o freelance ha tenido un crecimiento notable de 9% en la última década, al pasar de 565 mil 612 en 2007 a 618 mil 236 personas en el primer trimestre de este año, según el Inegi.

Para adaptarse a la generación de los millennials que buscan esquemas más flexibles, los empresarios impulsan modalidades laborales como el trabajo a domicilio y la contratación por proyectos. Un sondeo de la bolsa en línea OCCMundial, revela que 77% de los freelancers trabajan en su casa, 13% en cualquier lugar, 3% en espacios de co-working y 1% en cafés o restaurantes.

La mayoría quiere conservar su independencia, flexibilidad en horarios, mejora de calidad de vida, mayor tiempo con la familia, trabajo por objetivos concretos y ahorro de tiempo y dinero, aunque carecen de prestaciones laborales y seguridad social.

Los especialistas coinciden en que este fenómeno es impulsado por el uso de las tecnologías de la información, que permite a las personas tener otras opciones además de un contrato fijo, lo que diferencia el modelo tradicional laboral, cuando los profesionistas buscaban un empleo estable.

Ricardo Barbosa, consejero en materia laboral de Coparmex, señala que la cultura del autoempleo es una tendencia mundial, “las personas están decidiendo no sujetarse a una subordinación y prefieren trabajar por su cuenta para tener flexibilidad en el horario, en las actividades y en el lugar donde las desempeñan”.

Aunque la Ley Federal del Trabajo sí regula el trabajo a domicilio, el modelo tiene deficiencias, por lo que la Coparmex toma como referencia la legislación para “hacer reglamentos internos del trabajo a domicilio con reglas más claras para poderlo incentivar” en las empresas locales.

Por otra parte, de un total de 400 empresas encuestadaspor la firma Regus, proveedor global de servicios de espacios de trabajo flexible, 33% reportó un aumento de freelancers en el primer semestre de este año, comparado con el 29% del segundo semestre de 2016.

Para Daniel Curiel, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, el incremento se debe a las nuevas necesidades de la fuerza laboral, principalmente a la generación millennials y a los profesionistas de edad avanzada que buscan independizarse. Por eso, las empresas “están desarrollando programas para mantener a esta gente porque son muy talentosos, pero no quieren tener ningún compromiso… eso no lo veíamos antes”.

Entre los esfuerzos realizados por las empresas, el líder empresarial destaca la contratación por horarios flexibles de trabajo, la creación de grupos interactivos con horarios e instalaciones dentro de las empresas, la inversión en gimnasios, cafeterías, restaurantes, entre otros servicios para atraer al talento joven.

Para modernizar la legislación federal, la Coparmex trabaja una propuesta de cambios para reformar esquemas como el trabajo a domicilio, pues en la reforma de 2012 faltó precisar temas importantes como el horario, la autorregulación de la jornada laboral y un esquema de supervisión de las actividades del empleado. “Se deben establecer adecuadamente los derechos y obligaciones de los trabajadores contratados bajo esta modalidad”, señaló Ricardo Barbosa. “La idea es que el trabajador esté protegido y perfeccionar sus derechos”, añadió Tomás Natividad, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial.

LA POSTURA DE LAS CÚPULAS

Piden esquemas flexibles

Las cúpulas empresariales, encabezadas por Coparmex y el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, llaman a las empresas locales a adaptarse a las necesidades que demanda la fuerza laboral.

El último sondeo de la bolsa en línea OCCMundial reveló que cinco de cada 10 profesionistas afirmaron que en la empresa en la que laboran o trabajaron no contrataban empleados independientes o freelancers; 35% respondió que sí lo hacen y 13% lo desconoce.

Ricardo Barbosa, consejero en materia laboral de Coparmex, considera que la cultura del empresariado jalisciense debe favorecer e impulsar el trabajo a domicilio. También se debe promover desde la iniciativa privada el autoempleo para que los trabajadores por su cuenta estén en la formalidad, “les deben exigir cumplir con sus obligaciones fiscales”.

Sobre las empresas que aún se resisten a los esquemas laborales flexibles plantea que reciban capacitación a través de las diferentes cámaras y organismos sobre los beneficios de las relaciones laborales bajo el régimen de trabajo a domicilio y de autoempleo en la formalidad.

Considera que al empleador le sale más económico contratar a un trabajador por el régimen de servicios independientes que como empleado, “la carga de seguridad social y fiscal es más alta para el empleador porque si se contrata a uno independiente no existe la obligación de darle seguro social”.

Al frente de los industriales, Daniel Curiel, acentúa que las nuevas generaciones ya no sólo quieren trabajar y tener una familia, por lo que pide que las empresas se adapten a los esquemas laborales flexibles, “necesitamos estar abiertos a este tipo de situaciones porque a final de cuentas no solamente se convierten en colaboradores, sino también en consumidores y si no entendemos la parte de convivir con estas nuevas generaciones y sus necesidades difícilmente vas a venderles un producto o un servicio”.

Por su parte, Alberto Goyeneche, académico de la Escuela de Negocios del ITESO, refiere que las empresas mexicanas se rehúsan a contratar los servicios independientes de un profesional porque, a diferencia de Europa y Estados Unidos, en el país hay pocos avances en los procesos de certificación de profesiones, “eso le daría más certidumbre y calidad a las empresas”.

El consejo para las empresas tapatías es: “Que estén abiertas a los nuevos esquemas de trabajo, pueden ser muy rentables y aumentar la productividad de los empleados porque se les paga por proyecto y no por horas”.

Entre las ventajas para las compañías que replican estos modelos, el especialista en negocios destaca que los ahorros generados se pueden destinar a proyectos enfocados para ser más competitivos.

Verónica García Martínez, freelance desde hace ocho años, desearía que las empresas disminuyeran el horario laboral para que los trabajadores “no vivan solo para trabajar”, deben tener más tiempo libre para disfrutar el día, de los amigos y familia, para tomar un taller… eso ayudaría bastante para que fueran más productivos”.

FREELANCERS

Aprovecha horas “muertas” para laborar desde su hogar

Desde hace ocho años, Verónica García Martínez trabaja por su cuenta. Aunque no ha sido un camino estable aprovecha la independencia y libertad que tiene para hacer, desde su casa, lo que más le gusta: dibujar ilustraciones, retratos, caricaturas, estampas, portadas de libros, cuentos y comics.

A sus 31 años, es egresada de las licenciaturas en gestión hotelera y de artes plásticas por la Universidad de Guadalajara. Su transcurso por el mundo laboral tradicional apenas duró dos años, cuando trabajaba en un hotel de la ciudad, pero nunca se sintió satisfecha por lo que emprendió la búsqueda de un empleo que le permitiera ganar experiencia como artista plástica.

Primero buscó trabajo como maestra, luego como dibujante y hasta se ofreció a impartir talleres gratuitos, pero todas las puertas se le cerraban por su falta de experiencia. Entonces fue cuando encontró los “tianguis creativos” y espacios culturales para exponer sus ilustraciones y darse a conocer los fines de semana.

Aunque no tiene un ingreso seguro, Verónica encontró la forma de subsistir. Un día habitual en su vida es diferente al de la mayoría de los trabajadores: “Comienzo a trabajar en mi casa desde las siete de la tarde y termino a las tres de la mañana porque es cuando puedo concentrarme y dibujar”. El resto del día lo dedica a escribir, corregir guiones, leer lo que le mandan los escritores para ilustrar sus libros y hacer trabajos personales.

También invierte cinco horas al día en la búsqueda de eventos, convenciones y convocatorias, en revisar las características que solicitan, la experiencia y el tipo de publicaciones que piden. En sus tiempos libres participa en campañas contra de la violencia infantil o de género para recaudar fondos.

Su productividad varía mucho, pero en un mes puede dibujar desde 30 hasta 100 dibujos, “en ocasiones puedo hacer 100, pero sólo me gustan 15 o 30”. Por ejemplo, el mes pasado dibujó 30 ilustraciones y vendió la mitad, “no hubo muchos ingresos”. En un año, participa en 20 convocatorias, eventos, foros y convenciones.

Agosto también será complicado porque no tiene trabajo. Los tres meses pasados los dedicó a hacer una recopilación de caricaturas para exhibirlos en un evento que se realizaría en estos días pero al final fue cancelado.

Además de la incertidumbre financiera, Verónica enfrenta la falta de oportunidades para artistas que no tienen un renombre, “las editoriales no publican a los dibujantes que no somos conocidos, eso hace que la gente no quiera consumir nuestro trabajo de 50 pesos pese a que nosotros sí estamos en contacto con el lector, pero pasamos desapercibidos al lado de un puesto de peluches o piratería”.

Al ser freelance no cuenta con prestaciones como seguro social ni ahorro para el retiro. “No tengo seguro de gastos médicos ni acceso a préstamos para una casa del Infonavit”, pero independientemente de las dificultades se aferra a su carrera como independiente, “soy libre de decidir qué dibujar, qué pintar, qué mensaje quiero dar y qué escribir, eso me da bastante satisfacción”.

Aunque en sus planes a futuro no descarta trabajar en una editorial, en donde ya tiene experiencia como correctora de ilustraciones. También quiere estudiar inglés para transmitir su mensaje a otros escritores y lectores.

Por ahora se prepara para la Feria Internacional del Libro, “aunque nunca sabes cómo te va a ir en un mes, a partir de septiembre aumenta el trabajo por la FIL, es una de mis grandes opciones porque puedo llevar mi trabajo, y desde estos meses empiezo a prepararme para mostrarlo y que sea adquirido por algún cliente o editoriales”.

Ingresos variables y falta de prestaciones, las desventajas

Entre las principales desventajas de ser freelance son los ingresos variables, tiempo de espera para recibir pago de facturas, disponibilidad las 24 horas del día, gastos adicionales o imprevistos, aislamiento y falta de comunicación cara a cara, y distracción o falta de concentración, según el sondeo de la bolsa en línea OCCMundial.

Para subsanar estas desventajas, Alberto Goyeneche, académico de la Escuela de Negocios del ITESO, recomienda a los trabajadores independientes aprender a administrar los meses de bonanza ante la falta de certidumbre financiera. También deben aprender a vender su trabajo, realizar labores de cobranza y asesorarse en los temas administrativos y legales.

El otro consejo es deducir todos los gastos posibles bajo este esquema fiscal, como la ropa, insumos de oficina, internet y teléfono, entre otros conceptos de gasto que no pueden deducir los asalariados. Más allá de las necesidades del presente, los trabajadores independientes también se deben preocupar por contratar un seguro de gastos médicos, pagar una cuota voluntaria al IMSS para tener una pensión y realizar aportaciones voluntarias al Afore, con el objeto de generar las prestaciones que tendrían en el régimen de asalariados.

Entre las desventajas, Ricardo Barbosa, consejero laboral de Coparmex, resalta la falta de cultura de prevención social y de ahorro, “muy pocos trabajadores independientes pagan un seguro de gastos médicos o se afilian al seguro voluntario”. Por lo que recomienda destinar una parte de sus ingresos al ahorro para el retiro y atención médica.

Daniel Curiel, coordinador del CCIJ, señala entre las desventajas de ser freelance: la falta de cobertura de seguro social, del sistema de pensiones y acceso a créditos del Infonavit, “los jóvenes millennials deben prevenirse, así como tienen necesidad de viajar, conocer y tener más tiempo para su persona, también deben preocuparse por su futuro, de lo contrario tendrán que seguir trabajando cuando estén en edad de jubilarse”.

SABER MÁS

Acceso al IMSS e Infonavit

Los trabajadores independientes en México también pueden acceder a los créditos del Infonavit y al IMSS, a través del programa “Crezcamos Juntos, afíliate” (disponible personas inscritas en el SAT).

LA VOZ DEL EXPERTO

“No hay que dar el salto mortal”

Alberto Goyeneche (académico del ITESO)

El académico de la Escuela de Negocios del ITESO señala que ser freelance no es una opción para todos, pues no siempre se tiene estabilidad financiera, por lo que antes de dar el paso deben sentirse seguros y capacitados para hacerlo, pues además de ser bueno y tener habilidades en su profesión, el trabajador independiente debe desarrollar ser buen vendedor y promotor de su trabajo.

El consejo es nunca dar un salto mortal, por lo que antes de renunciar a un empleo estable y seguro recomienda aprovechar el tiempo libre para realizar trabajos personales e independientes, “si el mercado responde, entonces puedes pedir un cambio en la empresa hacia un esquema de tiempo parcial, de asesorías o cobro por honorarios”.

De acuerdo con el especialista Alberto Goyeneche los millennials no buscan un empleo de por vida para retirarse con una buena pensión, “lo que buscan es trascender en las empresas, tener un empleo con causa, son renuentes a la autoridad y horarios fijos”.

