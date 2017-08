Al negar prestaciones, empresas buscan generar más ahorros

En Jalisco hay 100 mil trabajadores más sin beneficios laborales en comparación con el primer trimestre de 2016

GUADALAJARA, JALISCO (06/AGO/2017).- De acuerdo con el titular del Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL), Jorge Barajas, la ausencia de prestaciones responde al ahorro que buscan conseguir las empresas para no pagar impuestos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a la Secretaría de Hacienda y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

“Al final se ahorran esos impuestos para la seguridad del trabajador, y es negocio para las empresas”, destacó Barajas.

En Jalisco hay 100 mil trabajadores más sin prestaciones laborales a diferencia del personal que sí cuenta con estos beneficios, que sólo creció en 30 mil más en comparación con el primer trimestre de 2016. Es decir, cada vez más jaliscienses laboran y sacrifican aguinaldo, prima vacacional, reparto de utilidades o créditos de vivienda.

Esta situación es producto de varios factores, entre ellos la política de atracción de inversiones del Gobierno estatal que no ha traído como resultado un incremento de la calidad del empleo.

“Los datos nos muestran que son empleos precarios, y que precisamente la competitividad, la atracción de inversión y creación de nuevas plazas, responde a una mayor precariedad”, explicó Barajas.

Para Martín Romero Morett, economista de la Universidad de Guadalajara (UdeG), la presencia de estos fenómenos también es un signo de la falta de inspecciones laborales por parte de organismos como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).

“Falta una mayor supervisión del Estado, de los inspectores, para que vigilen que las condiciones de la Ley Federal de Trabajo se cumplan en los ámbitos laborales”, dijo Romero.

Daniel Curiel, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), pidió incrementar la formalidad del empleo y aseguró que acciones como el Distintivo de Buenas Prácticas Laborales ayudan a las empresas a ofrecer las prestaciones de ley a los trabajadores.

“Tenemos que estar preocupados por el futuro de la gente para que tenga buenas condiciones de jubilación, y no hacer una fábrica de pobres”, remató Curiel.

Arriesga su salud y retiro por un mejor salario

Mariana Rodríguez ha trabajado durante ocho años como empleada de limpieza en una empresa local. Ya le duelen las rodillas y tiene signos de diabetes e hipertensión, pero tiene que laborar para apoyar a tres de sus nietos.

“He pedido el contrato y el seguro médico, pero nada más me dan largas y nunca me han dado respuesta”, aseguró esta mujer de 55 años, la cual gana 850 pesos a la semana, sin prestaciones de salud ni contrato firmado.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), hay 131 mil trabajadores jaliscienses más sin acceso a instituciones de salud respecto al primer trimestre de 2016.

En Jalisco, muchos trabajadores deciden laborar de esta forma para aumentar sus ingresos, destacó Jorge Barajas, director en Jalisco del Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL).

“Es un error, pero es algo que les resuelve sus problemas inmediatos. Es una situación vulnerable, porque resuelven un problema inmediato, pero tendrán uno más grave a largo plazo: no tener salud, ni vivienda, ni fondo para el retiro”, afirmó Barajas.

SE INCREMENTAN EMPLEADOS SIN CONTRATO

“Es fácil incumplir si no tienes nada firmado”

Luego de abandonar su anterior empleo por falta de prestaciones, Daniela empezó a trabajar en una nueva compañía en el área administrativa. Le pagaban ocho mil pesos al mes con la promesa de obtener un contrato. Sin embargo, la firma de este acuerdo se postergó durante siete meses. Finalmente, ella decidió renunciar por la falta de seguridad laboral.

“A muy poca gente la tenían bajo esquema de contrato y prestaciones. A los primeros que van entrando no les ofrecen nada más que su sueldo”, cuenta Daniela, quien asegura que su empresa solía tener retrasos en el pago de las quincenas, difíciles de reclamar ante la falta de un contrato, lo que afectaba a muchos trabajadores que debían mantener a sus familias.

“Ellos te pueden prometer, pero les es fácil incumplir lo que dicen si no tienes nada firmado”, agrega.

Mariana tiene temor de que la despidan sin que le den ningún finiquito ni carta de recomendación. Aunque se sabe vulnerable al no tener nada firmado, la necesidad de trabajar la sigue manteniendo en el mismo lugar.

“A lo mejor levanto la denuncia, pero si no gano ¿qué?, no me van a dar recomendación y si voy a trabajar a otro lado, no me van a creer”, comenta.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) muestra que hay 138 mil trabajadores remunerados más que no tienen un contrato firmado. En Jalisco el porcentaje de empleados asalariados sin contrato escrito aumentó de 45.17 a 48.03 por ciento.

TELÓN DE FONDO

Crece empleo... de baja remuneración

La generación de empleo en los últimos años en México se ha concentrado principalmente en los de menor remuneración, al mismo tiempo que los puestos mejor pagados están en declive.

En mayo pasado, el Inegi señaló que de los 51.9 millones de trabajadores registrados en el país al primer trimestre de 2017, sólo 2.7 millones (5.2%) contaban con un ingreso superior a los cinco salarios mínimos, poco más de 12 mil pesos.

En contraste, la población ocupada con un ingreso de hasta tres salarios como máximo representó 63 por ciento.

Jonathan Heath, vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), señaló que la gente gana bajo ingreso, al querer sobrevivir, se ve forzada a aceptar trabajos que ofrecen una remuneración insuficiente.

“El desempleo ha ido disminuyendo y está en un nivel mínimo histórico, podríamos decir que estamos cerca de un nivel de pleno empleo posible, lo que significa que prácticamente todos los mexicanos tiene un empleo, pero el problema es que es un empleo muy mal remunerado”, afirmó.

PARA SABER

Empleos en Jalisco con prestaciones y sin ellas*

Sin acceso a instituciones de salud

2017 1 millón 160 mil 790 2016 1 millón 29 mil 297 2015 1 millón 8 mil 28

Con acceso a instituciones de salud

2017 1 millón 505 mil 316 2016 1 millón 504 mil 802 2015 1 millón 654 mil 172

Sin prestaciones laborales

2017 845 mil 975 2016 741 mil 379 2015 756 mil 136

Con prestaciones laborales

2017 1 millón 823 mil 857 2016 1 millón 792 mil 175 2015 1 millón 654 mil 172

Con contrato escrito

2017 1 millón 384 mil 330 2016 1 millón 386 mil 550 2015 1 millón 291 mil 387

Sin contrato escrito

2017 1 millón 283 mil 052 2016 1 millón 145 mil 284 2015 1 millón 117 mil 337

ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

Sin acceso a instituciones de salud

2017 526 mil 937 2016 493 mil 306 2015 482 mil 466

Sin prestaciones laborales

2017 369 mil 247 2016 319 mil 530 2015 327 mil 481

Con contrato escrito

2017 850 mil 311 (95 mil 255 temporales) 2016 838 mil 540 (84 mil 440 temporales) 2015 814 mil 943 (92 mil 201 temporales)

Sin contrato escrito

2017 592 mil 496 2016 539 mil 473 2015 531 mil 575

*Todas las cifras corresponden al primer trimestre de cada año.