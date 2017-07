Industria electrónica espera crecer en empleos

La Canieti Occidente espera una inversión extranjera directa de 300 MDD al cierre del año

GUADALAJARA, JALISCO (30/JUL/2017).- Jalisco crecerá un 5% en empleos al final del 2017, con un total de 10 mil nuevos empleos (la mitad del sector electrónico). Además, se espera una inversión extranjera directa de 300 millones de dólares al cierre del año, según las perspectivas de la sede Occidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y de Tecnologías de la Información (Canieti).



Isaac Ávila, presidente del organismo, admitió que, pese a reducirse en 32.4 millones de dólares la inversión lograda en 2016, el sector electrónico mantiene tendencia positiva.



"Pese a escenario complicado a inicios de año, traemos buenas perspectivas, sobretodo en el sector de Tecnologías de la Información y Electrónica", comentó Ávila, quien no obstante también advirtió, "si no tenemos talento, difícilmente podremos continuar creciendo".



De los 300 millones de dólares de IED en el sector electrónico, ya se lograron 180 millones a mediados de año. Según Ávila, se están en pláticas con cinco empresas líderes del sector para que inviertan en Jalisco, y así se cumpla la meta.



La industria electrónica de Jalisco, hasta abril de 2017, ha exportado nueve mil 291 millones de dólares, e importado nueve mil 038 millones, logrando un superávit de 253 millones de dólares.



Ávila reiteró su confianza en que la renegociación del Tratado de Libre Comercio, no afecte a las exportaciones de la industria a Estados Unidos. El sector electrónico y de tecnologías de información en Jalisco, exportó el 66 por ciento de sus productos a Estados Unidos, dando un total de ventas de 16 mil 588 millones de dólares en 2016.



En otro tema, Canieti Occidente anunció la próxima operación, dentro de mes y medio, del programa Bienvenido Paisano, en el que se espera contratar a migrantes exiliados de Estados Unidos.



"Es una plataforma en la que los ejecutivos suben sus vacantes, y los connacionales que regresan al país suben su información para que cuando lleguen a México, ya estén contratados", dijo Ávila.



Aunque no se tiene un número específico de migrantes que se reclutarán con el programa, el sector espera contratar principalmente a aquellos que hablen inglés, uno de los principales problemas que afronta la industria electrónica de Jalisco.



EL INFORMADOR / ANDRÉS GALLEGOS