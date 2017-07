Emprendedores locales piden arriesgarse para innovar

La iniciativa StartupGDL considera que las ingenierías deben fomentarse desde la educación básica

GUADALAJARA, JALISCO (30/JUL/2017).- Empresarios y emprendedores jaliscienses, con experiencia en creación de startups de base tecnológica, consideran que Jalisco necesita promover más el riesgo para innovar, fomentar las ingenierías desde la educación básica, promover que las empresas apoyen con recursos a las startups, o vincular a más empresas con ecosistemas innovadores como Silicon Valley.



"No hemos creado plataformas para la innovación y para hacer productos de propiedad intelectual", aseguró Bismarck Lepe, director de la empresa de software Wizeline, y promotor de la iniciativa StartupGDL, la cual conecta a empresas de Silicon Valley con talento jalisciense.



"Una de las razones de eso es que la mayoría de las empresas que han llegado o tratado de llegar a Jalisco, tienen una escala muy grande, y están buscando talento con sueldos bajos, que no necesariamente van a innovar", criticó Lepe.



Ángel Bañuelos, director de Balero, una vinculadora de empresas jaliscienses con el ecosistema de Silicon Valley, pide que las universidades se involucren más en la operación de incubadoras y aceleradoras de pequeñas empresas, además de integrar talento multidisciplinario (no solo ingenieros) al ecosistema digital de Jalisco.



Según Bañuelos, una de las razones de la creación de Balero fue porque "no entendía porque estando tan cerca de Silicon Valley, de este ecosistema de tanta innovación, porqué si nos denominados el Silicon Valley de México, porque no hay esa conexión y no está pasando realmente nada importante".



Además de la promoción del emprendimiento, las startups deben pensar en internacionalizarse, y tener presencia en mercados como el estadounidense, aseguró el jalisciense Guillermo Ortega, director de operaciones de Itéxico, una compañía que ofrece servicios de software a empresas en México y Estados Unidos.



Elsa Kelly, directora de ADWEB Solutions y ganadora del Premio Adolf Horn a la empresaria jóven del año en este 2017, cree que en Jalisco hace falta inculcar el emprendimiento a las nuevas generaciones, y motivarlos a crear sus propios negocios. Igualmente, pidió integrar más a la mujer en el ecosistema tecnológico local.



"Hay mucho talento femenino que no está siendo explotado por temas culturales y otras dificultades que hay que superar cuando eres mujer", declaró.

EL INFORMADOR / ANDRÉS GALLEGOS