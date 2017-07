Aumentan precios de casas en Jalisco

Debido al incremento en el cemento, el precio de la vivienda subió entre cinco y 8%

GUADALAJARA, JALISCO (26/JUL/2017).- Debido a los aumentos del precio del cemento, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) reconoció que el precio de la vivienda en Jalisco se incrementó de un cinco a un ocho por ciento. Esto afecta especialmente a la vivienda popular o social con costo menor a los 450 mil pesos, debido al mayor uso de este material en su construcción.



"Una casa de 400 mil pesos, ahora debe estar en 440 o 450 mil. Para las familias de altos ingresos, esos 40 ó 50 mil pesos más no los tienen, y no tienen un incremento real en su salario para obtener un aumento en su capacidad de crédito", comentó Francisco Javier Pelayo Aguilar, director de la Canadevi en Jalisco.



"La vivienda más económica, al tener menos equipamiento como carpintería, es más cemento y más concreto, el impacto es mayor al de una casa con más acabados, que puede amortizar más el impacto", explicó Pelayo.



Si se toma en cuenta que la Canadevi planea construir 60 mil casas en Jalisco a finales de 2017, y el 70 por ciento de estas son viviendas populares que se venderán a 450 mil pesos o menos, el impacto en los precios puede ser todavía mayor, especialmente en las casas que se construirán a partir del segundo semestre del año.



"Espero que ya no haya incrementos en otros materiales para poder mantener el rango de precios de la vivienda, porque los compradores y las familias mexicanas no están ganando más. No podemos vender casas más caras, a nadie nos conviene", comentó Pelayo Aguilar.



La Canadevi espera que tenga éxito la queja ante la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en la que consideran injustificada el alza del 12 por ciento en el precio del cemento a nivel nacional anunciado en junio.



A esto se añade el 15 por ciento de incremento a inicios de 2017, por la inestabilidad cambiaria y económica tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. El cemento cuesta ya 27 por ciento más caro en este año.



La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) tasa el precio de la tonelada de cemento en 168 dólares, superior a los 50 dólares que cuesta en China. De allí que la Canadevi Jalisco esté a favor de importar cemento y sus derivados (concreto), ya sea de China o de otros países. Sin embargo, esa importación podría traer otros costos adicionales.



"No existe infraestructura en los puertos para manejar este producto, que es perecedero y muy delicado con la humedad, entonces se necesita mucho equipamiento, pero se está evaluando cómo hacerlo y su distribución", dijo Pelayo Aguilar.



La Canadevi Jalisco estima que la industria de la vivienda en el estado invierte 21 mil millones de pesos, genera 300 mil empleos y beneficia a 240 mil jaliscienses, de acuerdo al comunicado que sacaron el 16 de junio de este año, manifestándose en contra del incremento del 12 por ciento antes mencionado.



Intel colaborará con Ciudad Creativa desde fuera



Aunque Intel no planea mudar ninguna de sus operaciones al complejo de Ciudad Creativa Digital (CCD), si apoyarán el proyecto con cursos, laboratorios de innovación, y capacitación de nuevos talentos, informó Jesús Palomino, gerente general del Centro de Diseño que tiene esta empresa tecnológica multinacional en Guadalajara.



El directivo aseguró que la CCD, cuyo primer edificio estará terminado en estos días, "es muy buena aspiración para la ciudad, y una gran posibilidad de transformar diversas industrias, e impactar a la sociedad, y con eso traer más trabajos bien remunerados, y apoyar a nuestras pymes y emprendedores a hacer nuevas cosas basadas en lo que Ciudad Creativa quiera hacer".



Actualmente, laboran alrededor de mil 600 ingenieros en el Centro de Diseño de Intel, de los cuales casi todos son ingenieros y técnicos en electrónica y software. Hasta 6 de cada 10 empleados son jaliscienses, y del personal total, hay 120 estudiantes de licenciatura y maestría que realizan estancias profesionales en el Centro.



Palomino estimó que el Centro de Diseño registra 10 patentes al año, de unos cien inventos generados en el lugar. Aunque todavía están por debajo de los centros de Intel en Estados Unidos o Israel, el trabajo de los ingenieros locales está a la par de los centros que la compañía tiene en Asia.



EL INFORMADOR / ANDRÉS GALLEGOS