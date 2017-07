CEESP ve riesgos de politización en TLCAN

Se anticipa un proceso complejo de la renegociación por elecciones en 2018

GUADALAJARA, JALISCO (24/JUL/2017).- Se anticipa un proceso complejo de la renegociación del TLCAN, y aunque persiste la confianza sobre la capacidad negociadora de México, hay riesgo de que politice por el proceso electoral del 2018, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Al anticipar que la fase de renegociación del TLCAN tomará siete rondas con intervalos de dos semanas a partir del próximo 16 de agosto, hay posibilidad de que el proceso concluya a principios del 2018, lo que sería benéfico para México, en el sentido de que tendría menor incidencia en proceso electoral del julio. “Sin embargo, no faltará la fracción política que pueda retomar aspectos positivos o negativos de la negociación para utilizarlos en sus campañas hacia la presidencia de nuestro país”, el organismo en su informe semanal.

Para el CEESP, la atención inmediata estará puesta en los temas que se tocarán en las rondas de trabajo, las cuales pueden ser ríspidas dado el principio bajo el que las autoridades estadounidenses buscarán obtener los mejores resultados.

De acuerdo con el documento “NAFTA Negotiations Recommendations” publicado a principios de junio y del “Summary of Objectives for the NAFTA Renegotiation”, que se dio a conocer la semana pasada, “se intuye la postura en la que buscará negociar el equipo estadounidense: todo a su favor”, expuso el CEESP.

Consideró que para México y en general para el acuerdo, un tema delicado es el relacionado con la intención de eliminar el mecanismo de solución de controversias, lo que restaría margen de maniobra a los países del TLCAN, en cuanto a la aplicación de medidas comerciales como las cuotas compensatorias y antidumping. Asimismo, las autoridades estadounidenses buscan establecer reglas que reduzcan o eliminen obstáculos a la inversión de Estados Unidos en todos sectores de los países del TLCAN.

Para el centro de estudios económicos, el resumen de los objetivos planteados por el presidente Trump no dan claridad sobre cómo se intenta concretarlos. “Eso ha permitido cierta calma hasta no iniciar el proceso el próximo 16 de agosto.

El CEESP dijo que si bien la meta principal del gobierno de Estados Unidos es reducir el déficit comercial, en especial con México, aunque en el resumen de objetivos que presentó no se vislumbra algún camino en específico para lograrlo.

PARA SABER

Rondas. La fase de renegociación del TLCAN tomará siete rondas con intervalos de dos semanas a partir del 16 de agosto.

Objetivo. La meta principal del gobierno de Estados Unidos es reducir el déficit comercial, en especial con México.