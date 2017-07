Aerolíneas aún se preparan para las medidas de seguridad

Se decretó que laptops y tablets deberán ser sometidos a revisiones rigurosas

GUADALAJARA, JALISCO (20/JUL/2017).- Tanto a viajeros como a aerolíneas les tomaron por sorpresa las nuevas disposiciones de seguridad que a partir de este miércoles debían aplicarse a aparatos electrónicos de mayor tamaño a un celular en los vuelos a Estados Unidos desde México.

Algunas aerolíneas del Aeropuerto de Guadalajara, como Volaris e Interjet, aseguraron que aún se encuentran haciendo pruebas con los aparatos especializados en el análisis de dichos gadgets y que podrían estar ya en plena operación en aproximadamente 15 días.

Otras aerolíneas como American Airlines y Alaska Airlines señalaron que ya llevan a cabo este tipo de revisiones, pero que las hacen de manera aleatoria, por lo menos en esta primera etapa, mientras que Aeroméxico señaló que la revisión la realizan de forma habitual desde hace tiempo, por lo que no es nuevo para ellos.

Por su parte, el Aeropuerto de Guadalajara señaló que a pesar de que las disposiciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), debían implementarse a partir del ayer, el proceso se irá incorporando de forma paulatina.

Además, confirmó que si las aerolíneas no cuentan con el equipo necesario para realizar la inspección, deberán pedir a los usuarios que documenten sus aparatos para llevarlos en el equipaje pues no pueden viajar con ellos en la cabina.

Sin embargo, durante una visita que este medio hizo al aeropuerto, se pudo constatar que esta petición no era llevada a cabo por las aerolíneas durante la documentación de vuelos a Estados Unidos.

“Yo sabía que esto sólo se llevaba a cabo en países árabes, en los vuelos que iban a Estados Unidos, pero no que ya se iba a hacer en México, de hecho, cuando compré el boleto no se me hizo ninguna notificación al respecto”, señaló David Zaragoza antes de tomar su vuelo a Los Ángeles, California.

LAS FRASES

"Yo creo que está mal que se obligue a los usuarios a llevar abajo la computadora porque si se pierde o algo le pasa, no sólo es la pérdida del aparato, es también pérdida de información".

Susana Lara, viajera

"Yo ya había leído algo sobre esto y creo que la inspección está bien, siempre y cuando tus aparatos viajen contigo, porque es mucho riesgo que se vayan abajo".

Fátima Alcázar, viajera