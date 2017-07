Sin sorpresas, objetivos de EU para renegociar TLCAN

Entre los temas cruciales para México destaca la insistencia en los déficits comerciales

CIUDAD DE MÉXICO (19/JUL/2017).- El titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo Villareal, señaló ayer que no existen sorpresas en el documento que presentó Estados Unidos con los puntos que definirán la ruta para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN).

En entrevista televisiva, Guajardo dijo que se trata de una buena noticia ya que se están cumpliendo los tiempos, sin embargo, “al entrar en los temas nada es nuevo. Todo se ha escuchado en debates públicos”.

Añadió que entre los temas cruciales para México destaca la insistencia en los déficits comerciales, tema “poco ortodoxo en el entendimiento económico, ya que finalmente es resultado de una política macroeconómica de ahorro, es preocupante porque nos acerca a una visión un tanto mercantilista del tema comercial”.

“Lo que yo he insistido es que con todo gusto se revisarán los balances comerciales, mientras nos enfoquemos en cómo mejorarlos a través de la expansión del comercio y no a través de la reducción del mismo. Lo que es positivo es que no se reintroducirán cuotas o tarifas dentro de este proceso”, expresó.

Sobre los objetivos anticorrupción que se proponen para el TLCAN, señaló que es algo que México ya había puesto en la mesa, “es algo muy saludable, hay que definir el proceso de cómo funcionarían estos mecanismos y los esquemas a los que se remitirían en caso de incumplimiento”.

En tanto, comentó que la SE ya trabaja en la organización de los mecanismos de negociación, la definición de los temas y en cómo se organizarán los grupos que simultáneamente avanzarán en dicho procedimiento.

LO VEN POSITIVO

“Inicia la cuenta regresiva para el diálogo”

Con la emisión de los objetivos de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) inició la cuenta regresiva para el diálogo que llevará la redefinición de los términos de la relación comercial México-Estados Unidos, aseguró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón.

“Estamos entrando en un proceso de enorme trascendencia para el futuro de México, en el que se redefinirán los términos de la relación con nuestros principales socios comerciales. Creemos firmemente en nuestro modelo de apertura”, dijo el líder de los empresarios.

LA FRASE

"Tomamos nota de todos estos puntos, ellos definieron desde su visión los temas que les gustaría tocar en la renegociación del TLCAN, pero faltará ver cómo se cuadran con los objetivos de Canadá y México".

Ildefonso Guajardo, secretario de Economía