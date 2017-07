Turismo de reuniones afina organización con Comir

El Congreso Nacional de Turismo de Reuniones 2017 será en Expo Guadalajara

ZAPOPAN, JALISCO (18/JUL/2017).- El Congreso Nacional de Turismo de Reuniones 2017, que este año se realizará del 2 al 4 de agosto en Expo Guadalajara, será organizado también por el Consejo Mexicano de Industria de Reuniones (Comir), por lo que por primera vez tendrá un costo de dos mil pesos.



Juan Gabriel Tamez, director de Expo Guadalajara, explicó que el Comir está conformado por 11 asociaciones que desde hace diez años buscan tener una sola voz para trabajar en conjunto con instancias públicas, ya sean locales o estatales. "El Comir juega un papel directo con el Congreso Nacional de Turismo de Reuniones, que está en manos de la Secretaría de turismo a nivel federal, y estamos en una transición para que este congreso a partir de esta edición y en futuras ediciones pueda ser organizado por a través del Consejo Mexicano de Industria de Reuniones".



Emmanuel Lamadrid Preciado, presidente de International Association of Exhibitions and Events (IAEE) y parte de Comir, señaló que algunos de los eventos contarán con panelistas internacionales, como la conferencia del jueves 3 de agosto "Viajes de Incentivo y el Riesgo de Querer Ganar / Colombia". "El evento estaba financiado, a partir de que entra Comir y se toma la nueva manera de dirigir el Congreso es un esfuerzo que se está haciendo por primera vez en donde no se depende totalmente de gobierno federal", indicó.



Lamadrid Preciado dijo que en ese sentido buscarán que los eventos sean aún mejores. "Vamos a perfilar los contenidos a gente que está buscando información".



Enrique Ramos, secretario de Turismo estatal, subrayó que se trata de un gran evento para Jalisco. "Para la secretearía federal de turismo, para Comir representa la mayor oportunidad para reunir a todas las oficinas de visitantes y convenciones y a todos los organismos que tienen que ver con la organización de estos eventos, unificar las estrategias y desarrollar las vías específicas para esta industria".



Ramos agregó que también se contó con el apoyo del gobernador, Aristóteles Sandoval, para la realización del evento. "Nos manifestó su apoyo y en ese sentido tenemos plena seguridad que durante este lapso de tres días habrá de salir temas y conclusiones de la mayor importancia y promoción".



EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ