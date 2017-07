Positiva, cláusula anticorrupción en renegociación del TLCAN: IMEF

Destacan que la corrupción no sólo está en el sector público, sino en el privado también, ya que esa es la forma de operar en ocasiones

CIUDAD DE MÉXICO (18/JUL/2017).- Incluir cláusulas anticorrupción en la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), sería bueno para México, dado los pocos avances que se observan para implementar el Sistema Nacional Anticorrupción, consideró el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

"Los temas anticorrupción en el país están un poco enlodados aquí en el país, hay muchas señales que no estamos avanzando como sociedad, y el tema que se incluyan en los acuerdos paralelos, acuerdos adicionales o en el mismo tratado los temas de anticorrupción, es bueno para México porque eso nos va a jalar, más allá de que internamente no resolvamos las diferencias, por presión de afuera o cumplir con nuestros socios comerciales probablemente avancemos mucho más rápido", dijo la presidenta del Instituto, Adriana Berrocal.

En conferencia de prensa señaló que históricamente nos distinguimos por resolver nuestros problemas hacia fuera y con nuestras contrapartes que nuestros temas domésticos.

Para el presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos, Gabriel Casillas, de darse esa imposición "la tendremos que cumplir a rajatabla".

Refirió que en Perú para combatir la corrupción se adoptó la ley anticorrupción de Estados Unidos, a través de la cual si se detecta algo indebido en un proceso, la empresa involucrada automáticamente queda vetada o inhabilitada por algunos años.

Mencionó que la corrupción no sólo está del lado del sector público sino en el privado, pues muchos empresarios nos dicen "off the récord" que la forma de operar es por medio de esa vía.

"El acuerdo laboral, el ambiental y el anticorrupción, son acuerdos que a lo mejor van a ser más complicado que las empresas los cumplan, lo más seguro es que sí y eso nos va a poner una camisa de fuerza para hacer cosas buenas para lograr que sucedan y que la batalla anticorrupción esto funcione", señaló.

Para el caso del tema ambiental, mencionó que muchas empresas han ganado premios, mientras que las norteamericanas no todas cumplen con los acuerdos ambientales.

Batalla ganada

Sobre el documento que presentó Estados Unidos para el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, afirmó que se puede decir que ya se ganó la primera batalla.

"Dado que ya se ganó la primera batalla, que es que no estén los aranceles en la mesa, tarifas, cuotas y cupos, es la primera batalla; es el 50% de la negociación, esa ya la ganamos", afirmó.

Aunque advirtió que no se espera un camino "exento de baches", porque pueden surgir por ahí algunos tuits que generen ruido.

Lo que sigue es ver la parte del déficit que se quiere reducir, que se ve complicado porque nosotros también importamos muchos productos.

"Es una estupidez querer reducir un déficit, eso en cualquier Universidad en Estados Unidos o en el mundo, de corte de economía, te lo enseñan. Hasta suena raro porque al leer el documento en el que se dice que quieren reducir déficit pero sin tarifas, cuotas; es decir: "Sí quiero, pero no quiero", estableció.

En ese sentido, la presidenta del IMEF, Adriana Berrocal, hizo un llamado a que se haga una renegociación sería sin tintes políticos.