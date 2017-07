Respaldan hoteleros regulación a plataformas de hospedaje

Líder de la Asociación de Hoteles y Moteles de Jalisco, la ve necesaria para evitar afectaciones al turismo

GUADALAJARA, JALISCO (13/JUL/2017).- La regulación a plataformas de Internet, que ofrecen hospedaje en domicilios particulares, es necesaria para evitar afectaciones al sector turismo y prestadores del servicio, afirmó Miguel Ángel Fong González, presidente de Asociación de Hoteles y Moteles de Jalisco, aseveró que no se oponen a este tipo de aplicaciones, sino que piden haya condiciones de piso parejo para todos. Abundó que la regulación a las plataformas también contribuirá a dar más seguridad a los turistas.

"Confiamos en que el pastel alcanza para todos, esto no es un motivo de envida o de una mala fe de parte nuestra. Lo que sí es importante es que cualquier persona que quiera rentar una habitación, recibir un huésped, un turista, tiene que garantizar las condiciones mínimas para dar un excelente servicio", comentó el representante de los hoteleros. Añadió que mientras su sector está sobre regulado, estas plataformas operan sin ningún tipo de regla.

Angélica Ávila Toscano, Vicepresidente Asociación de Hoteles y Casonas de Jalisco, calificó a las plataformas, Airbnb y Homeaway, como una competencia desleal pues operan sin ninguna regulación, no pagan impuestos y no tienen obligaciones laborales. Agregó que además no garantizan la seguridad a las personas que las utilizan.

Presentan propuesta de regulación

El diputado Juan Carlos Anguiano, presidente de la Comisión de Turismo en el Congreso, presentó la iniciativa de reforma a la ley estatal de hacienda, que plantea que serán objeto del pago de tres por ciento de impuesto por hospedaje, los departamentos y casas, rentadas total o parcialmente, que ofrezcan servicios de hospedaje turístico, ya sea que se auxilien de plataformas digitales o se brinde el servicio de manera convencional entre particulares.

También se incluye que, la plataforma digital de servicios de hospedaje deberá inscribirse en un registro estatal, en su carácter de intermediario, promotor o facilitador de servicios. Además, la plataforma digital de servicios de hospedaje deberá presentar cada bimestre una sola declaración por el total de las contraprestaciones percibidas en los términos y condiciones que establezca la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf).La plataforma estará obligada a trasladar el impuesto a las personas a las que se preste el servicio de hospedaje y enterarlo en las oficinas autorizadas dentro del plazo señalado.

El diputado afirmó que la propuesta presentada, para que las plataformas paguen impuestos, es la primera parte de la regulación.

En la exposición de motivos de la iniciativa se detalla, que, según datos de Airbnb América Latina, México es el segundo mercado más importante para la compañía después de Brasil. La firma cuenta actualmente con más de 37 mil propiedades asociadas en el país, de las cuales los destinos turísticos punteros son: Playa del Carmen ocho mil, cuatro mil 400 en Puerto Vallarta, dos mil 200 en Cancún, mil 400 en Cabo San Lucas y seis mil en Ciudad de México.



