La pista en Chalacatepec sigue sin inversionista

Para explotar el potencial de la zona es preciso también el libramiento de Puerto Vallarta

GUADALAJARA, JALISCO (10/JUL/2017).- Después de que el año pasado se anunció que, debido a los cortes presupuestales a nivel federal, se requiere de inversión privada para la construcción de la pista de aterrizaje de Chalacatepec, hasta el momento no se tiene a ningún interesado.

Así lo confirmó el secretario de Turismo en el Estado, Enrique Ramos Flores, quien adelantó que en un par de meses se lanzará la licitación para logar tener a un inversionista.

“En cuanto tengamos un inversionista amarrado, el gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz, tiene la autorización para que se haga el camino y la protección de la pista”.

Señaló que parte del retraso se debe al proceso largo que se vivió con el conflicto legal con los ejidatarios de la zona, el cual fue resuelto recientemente.

“Apenas se va a escriturar el terreno, ya está resuelto todo, ya se les pagó a los ejidatarios, pero fue un proceso de tres años”.

El proyecto de construcción de la pista de aterrizaje, fue parte clave para que inversionistas extranjeros llegaran con sus complejos turísticos a la zona de Costa Alegre.

De acuerdo con el secretario de Turismo, uno de estos hoteles es el Louis Vuitton, que ya tiene habitaciones de muestra; otro es el Four Seasons, que lleva un avance de construcción de entre 15 y 20%; uno más es el One and Only, que está por terminar el proyecto ejecutivo.

Ramos Flores reconoció que la pista de aterrizaje es importante para el desarrollo de estos proyectos, sin embargo, lo que más urge es el libramiento para acercar el aeropuerto de Puerto Vallarta a Costa Alegre. Sin embargo, en esta administración no habrá recursos para ello.

“Lo que se necesita es el libramiento de Puerto Vallarta, para acercar 40 minutos el aeropuerto de Puerto Vallarta y hacerlo accesible”.

No obstante, lo más viable o realista es terminar con la pista de aterrizaje de Chalacatepec, para la cual se requieren 90 millones de pesos, mientras que para el libramiento se necesitan mil 300 millones de pesos.