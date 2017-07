Wozniak, presente en Jalisco Campus Party

El co-fundador de Apple recomienda a los jóvenes no desistir de sus proyectos y trabajar por sus sueños

GUADALAJARA, JALISCO (09/JUL/2017).- Steve Wozniak, co-fundador de Apple y creador de las Apple I y II, dos de las primeras computadoras personales que actualmente usamos en nuestra vida cotidiana, recomienda a los jóvenes no desistir de sus proyectos y trabajar por sus sueños para ser felices.

En rueda de prensa dentro de Jalisco Campus Party, Wozniak aseguró que cualquier persona con iniciativa puede ser cómo él o su compañero fundador de Apple, Steve Jobs. "No es necesario empezar en una cochera o sin dinero, solo hay que tener una idea y creer en ella, y no se detengan si alguien les dice 'estás equivocado'", afirmó.



El ingeniero estadounidense puso como ejemplos de emprendimientos de este tipo a grandes compañías como Facebook, Microsoft, o la propia Apple, las cuales empezaron en cuartos de estudiantes con jóvenes sin títulos universitarios, pero confiados en que podían alcanzar el éxito y cambiar al mundo



Según Wozniak, "la motivación es más importante que el conocimiento, es lo que quieres hacer con tu vida para ser exitoso", y recomendó a los jóvenes no preocuparse tanto de las cosas, y sentirse feliz haciendo lo que más gusten.



También criticó el sistema educativo y aseguró que decir la verdad es la mejor enseñanza que se le puede hacer a los niños y jóvenes.



El fundador de Apple manifestó su desacuerdo con la política del presidente estadounidense Donald Trump respecto a México, y dijo estar orgulloso de pertenecer a una nación que construyó su historia a través de los inmigrantes



"He estado en México y América Latina, y he conocido a muchas de las personas más apasionadas del mundo", aseguró. "México y Estados Unidos siempre deben trabajar juntos", completó Wozniak, quien pronosticó que nuestra nación tendrá un gran crecimiento económico dentro de tres años o más.



En la conferencia que cerró Jalisco Campus Party 2017, Wozniak contó la historia de cómo diseñó el prototipo que derivó en las Apple I y II, dos de las primeras computadoras personales de la historia, y contó que esas máquinas fueron las primeras en correr juegos de video y utilizar el color.



El fundador de Apple aseguró que no trabajó para ganar dinero, sino para proporcionar a la gente una herramienta valiosa, y por su interés desde jóven en temas de tecnología, ya que procede de una familia de ingenieros. Hacia el futuro, Wozniak ve un entorno donde computadoras y humanos estén más interrelacionados que ahora.



Wozniak aseguró que la película que mejor retrata la fundación e inicios de Apple es "Los piratas de Silicon Valley" de 1999. En contraparte, "Jobs" (2013), donde Ashton Kutcher interpreta al finado director de Apple, es una versión cinematográfica que no es del agrado de Wozniak.

EL INFORMADOR / ANDRÉS GALLEGOS