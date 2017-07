Estrategia monetaria, ajena a los ciclos políticos: Carstens

El esquema de Banxico impide que un nuevo presidente tenga mayoría de miembros designados por él

CIUDAD DE MÉXICO (06/JUL/2017).– La manera en que está dise- ñado el esquema de relevos en el Banco de México evitarían que un Presidente entrante pueda tener mayoría de miembros designados por él.

En entrevista con Adela Micha, Agustín Carstens, gobernador del Banxico indicó que “el miembro de la Junta que entre para reemplazarme, tendría un periodo que terminaría a la mitad del sexenio entrante. Entonces, todo esto está construido de tal forma que también haya continuidad en la política monetaria independientemente del momento o ciclo político en el que nos encontremos”.

Sobre la posibilidad que José Antonio Meade entré en su sustitución, apuntó: “tiene todas las cualidades para ser gobernador, pero en su destino no sé que se vaya a presentar”.

El gobernador destacó que Meade es un excelente servidor público “la realidad es que es un gran profesionista, con muchas habilidades, él me ayudó muchísimo con los procesos legislativos, tiene mucha habilidad para hacer las relaciones con todos los diferentes partidos, tener diálogo muy franco con todas las fuerzas políticas, eso cuando yo era Secretario era sumamente valioso”.

Carstens dijo que le gustaría que le pasara lo mejor a Meade “él se lo merece, puede responder aquí o en cualquier otro cargo como ya lo ha demostrado, pero obviamente el Banco quedaría en excelentes manos con él y con la Junta de Gobierno”.

Prevé menos inflación

En enero del 2018 deberíamos estar ya por debajo del 4 por ciento. Este año el aumento en el precios de las gasolinas, energéticos y la depreciación del peso frente al dólar fueron factores que incrementaron la inflación pero ese efecto se va a revertir.

“Hemos avanzado mucho en la estabilización cambiaría y la realidad es que yo sí creo que, el año entrante, lo que nosotros esperamos es que la inflación tan pronto como en enero esté ya alrededor del 4 por ciento, incluso podría estar abajo del 4 y que vaya convergiendo al 3 por ciento para final del año entrante”.

Sobre Trump apuntó: “hasta ahorita lo que hemos visto son puros cortos de una película, entonces no hemos visto la película completa, entonces no sabemos si es una comedia o una película de terror o una de acción, obviamente muchos reporteros destacaron el tema del terror”.

Dijo que ha habido algunos hitos importantes como, por ejemplo, cuando Estados Unidos tenía que comunicar al Congreso que iniciaría la negociación del TLC mandó una carta “bastante razonable y también se resolvió bastante bien el tema del azúcar, entonces digamos, los hechos han venido a dar confianza, no podemos declarar victoria pero yo sí creo que el proceso, el gobierno mexicano y pues también con la colaboración de las contrapartes de Estados Unidos sobre todo, pues ha permitido que haya seriedad en la discusión que se ha venido teniendo, eso para mí es lo as importante”.

Sostuvo que el país está bien en términos de financieros con una buena cantidad de reservas internacionales y la deuda a la baja, por lo que la economía está fortalecida pero se debe tener presente una posible tormenta.

“Ciertamente si no se logra un buen acuerdo en la relación bilateral, la verdad es que sí, para México Estados Unidos es muy importante, no quiere decir que en el mediano plazo no podríamos encontrar nuestro lugar dentro del mundo pero si tenemos una relación complicada con el principal socio comercial hasta ahorita y con un país como Estados Unidos pues si sería un reto”.