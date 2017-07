Grupo México concluye megacompra en EU

Adquiere Florida East Coast Holdings, dueña de Florida East Coast Railway

CIUDAD DE MÉXICO (04/JUL/2017).- Grupo México, por medio de su división de transporte, concluyó la adquisición de Florida East Coast Holdings, dueña de Florida East Coast Railway.

La empresa dijo en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que antes de concluir esta operación obtuvo las autorizaciones de todas las entidades regulatorias de Estados Unidos, incluyendo el Committee of Foreign Investment in the United States, Surface Transportation Board y la Federal Communications Commision.

La adquisición se concluyó con un pago por parte de Grupo México de 2 mil 3 millones de dólares. Se trata de la compra más grande de la historia que haya efectuado una empresa mexicana dentro del sector ferrocarrilero en términos de valor y la segunda más relevante de los últimos siete años en Norteamérica.