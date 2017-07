CFE pierde más de 20% de ingresos al año

Las mermas son uno de los principales riesgos estratégicos para las pérdidas de la empresa

CIUDAD DE MÉXICO (03/JUL/2017).– Adeudos en regiones con cultura de “no pago” como Tabasco y el Estado de México, así como la práctica de instalar diablitos en comercios formales e informales causaron que las pérdidas de energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 2016 ascendieran a 65 mil 673 millones de pesos, equivalente a más del 20% de sus ingresos el mismo año, de acuerdo con información obtenida vía transparencia.

Se trata de un problema tres veces mayor al de robo de combustibles, calculado en pérdidas de 20 mil MDP al año por la Secretaría de Hacienda.

Esta cifra incluye tanto pérdidas técnicas como no técnicas, es decir, las primeras se dan por fallas en la transmisión y distribución, y en el segundo caso, se trata de usos ilícitos (diablitos), fallas técnicas en los equipos de medición y errores en la facturación de energía consumida, según explicó el reporte en poder de El Financiero.

Ese monto de energía perdida representa además el 86.1% de las utilidades reportadas por la empresa durante el año pasado.

En términos de volumen, la empresa productiva del Estado ha informado que las pérdidas de energía se ubican por arriba del 11%, esto de la energía generada. El 20% de los ingresos totales de la compañía.

De acuerdo con un reporte interno, la empresa que dirige Jaime Hernández ha logrado reducir la cantidad de energía que pierde cada año desde que comenzó este gobierno, ya que sólo en 2012 perdió 86 mil 71 MDP, que representó el 27.6% de los ingresos de ese año, siendo el año que más ha perdido la entonces paraestatal.

Para Severo López-Mestre, director general de la consultora Galo Energy, no es un tema secundario para el usuario porque al final las termina pagando en su tarifa.

El tema no es fácil de resolverse porque al ser la electricidad un servicio que da la empresa estatal, parte de la población cree que debería ser gratuita al ser “la empresa de todos los mexicanos”, agregó López-Mestre.

Jorge Lavalle Maury, senador integrante de la Comisión de Energía del Partido Acción Nacional, indicó que si no se corrigen estas malas prácticas de no pago, los costos de electricidad a los que aspira el país no serán los óptimos.

PARA SABER

Los retos. La CFE tien un fuerte reto para mejorar los niveles de cobranza en estados donde no se pagan los servicios desde que inició el sexenio.

Regresa dinero. De acuerdo con la CFE, en 2016 logró recuperar tres mil 641 mdp de energía por “usos ilícitos”, la mayor cifra desde 2016.

El más bajo. 2010 fue el año en que menos se pudieron recuperar recursos en electricidad, pues sólo regresaron a las arcas poco más de 661 MDP.