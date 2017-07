México ofrece bancarización a migrantes

Bansefi, Condusef y SER ofrecen asesoría financiera para ahorrar en México

CIUDAD DE MÉXICO (2/JUL/2017).- Información de la Secretaría de Hacienda precisa que 77% de los migrantes no tiene cuentas de ahorro.

Ese grupo representa nueve millones de connacionales, una numerosa clientela cautiva con ahorros en dólares que, al otro lado de la frontera norte, está en la mira de los bancos.

En ese contexto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) trabajan en un esquema para que los connacionales que están en EU puedan abrir cuentas bancarias en México, vía online, con la banca privada.

El proyecto incluye otra opción para abrir una cuenta con Bansefi, con sólo presentar la matrícula consular donde serán usados datos del chip.

"Aún no hay muchas solicitudes porque no es un proceso en el que los connacionales confíen 100%, debemos ganarnos su confianza para que guarden sus ahorros en México y no en EU. La mayoría están en condiciones de abrir una cuenta nivel 2, con un depósito mensual promedio de 17 mil 500 pesos", dijo Mario Di Costanzo, titular de Condusef.