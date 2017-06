La UdeG anuncia actividades en Campus Party

La Universidad da a conocer la agenda que tendrá dentro del evento que co-organiza

GUADALAJARA, JALISCO (29/JUN/2017).- Con cuatro mil 650 becas entregadas a estudiantes, de las cinco mil que tiene disponibles la Universidad de Guadalajara; y un pabellón de 330 metros cuadrados con más de 160 horas de contenido, la institución educativa anunció sus actividades dentro de Campus Party 2017, evento que co-organiza.



Respecto a la entrega de becas, Carmen Rodríguez Armenta, Coordinadora General Administrativa de la Universidad de Guadalajara, destacó la asistencia de mil estudiantes universitarios más a Campus Party, luego de que en 2016 se repartieron cuatro mil becas.



Por su parte, Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León, Coordinador General de Tecnologías de la Información de la UdeG, informó que el Pabellón tendrá 160 horas de contenidos, donde se desarrollarán más de 30 conferencias y varios talleres sobre temas como realidad virtual, robótica, Big Data, impresión 3D, desarrollo de apps o computación cuántica.



De las becas repartidas, mil 827 se han entregado a alumnos participantes de Talent Day, una serie de conferencias y talleres itinerantes impartidas en todos los Centros Universitarios del estado. El resto se han entregado mediante otros eventos universitarios, como Talent Night, y retos como Brújula (organizado por la Federación de Estudiantes Universitarios), el reto SIIAU y el reto UDG-AEXA.



Dentro del reto SIIAU, este 30 de junio es el último día para enviar un proyecto que mejore la página de trámites de la Universidad de Guadalajara. El reto UDG-AEXA, que consiste en crear un proyecto para viajar al planeta Marte, ya tiene a cinco equipos finalistas de diferentes centros universitarios.



Los ganadores de ambos retos irán al International Air and Space Program 2017, en la sede oficial de la National Aeronautics and Space Administration (NASA), en Houston.



Raúl Martín Porcel, director general de Campus Party, agradeció a la Universidad el apoyo brindado al evento, y aplaudió que el contenido brindado por la institución educativa le ayude al estudiante a complementar sus clases con "temas que necesita para acceder a los puestos de trabajo que incluso hoy no existen. El alumno tiene que tener esa visión hacia años adelante, para complementar su formación y encontrar su pasión", comentó.



Campus Party se realizará del 5 al 9 de julio, con 25 mil participantes (12 mil de ellos acamparán en Expo Guadalajara, sede oficial del evento), y más de mil 500 horas de contenido.

EL INFORMADOR / ANDRÉS GALLEGOS