En México, 1 de cada 4 estudiantes está becado

CIUDAD DE MÉXICO (28/JUN/2017).– De un total de 36.4 millones de mexicanos que asisten a la escuela, en cualquier nivel educativo, uno de cada cuatro personas (23%) reciben algún apoyo económico como becas o crédito educativo, no obstante el rezago educativo sigue presente en más de 30 millones de personas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares 2016 elaborada por el INEGI, en el país hay 5.1 millones de alumnos en primaria que reciben algún tipo de beca, en secundaria 2 millones, mientras que en bachillerato y superior apenas suman un millón de beneficiarios.

Cerca de 30.8 millones de mexicanos no cuentan con educación a nivel secundaria, o bien, no la terminaron, lo que los ubica en rezago educativo.

Cabe destacar que Chiapas, Guerrero y Oaxaca son las entidades con mayor proporción de estudiantes becados, no obstante son las entidades con mayor rezago educativo.

Poco más del 52% de la población chiapaneca mayor de 15 años no alcanza los 12 años de escolaridad, mientras que Oaxaca y Michoacán le siguen con 51.8 y 47.8%, respectivamente, de población en el mismo rezago.

Por entidad federativa, Baja California tiene el porcentaje más bajo de estudiantes con una beca (8.6 por ciento). La Ciudad de México y el Estado de México, entidades con una matrícula mayor, reportan 14.2 y 14.4%, respectivamente.

Del total de estudiantes en el país, el 88% acude a una escuela pública. Por entidad federativa, el 78.1% va a escuelas públicas en la Ciudad de Mé- xico y un 95.6% en Guerrero.

La encuesta también reveló que la principal causa por la que los mexicanos no asisten a la escuela, es porque no quieren, no les gusta estudiar o consideran que ya lograron su meta educativa. En el grupo de 3 a 30 años, que es cuando el INEGI considera más probable estar estudiando, el 35.8% de los encuestados opinó sobre esa línea.

Otro 33% declaró que no estudia por falta de dinero o por trabajo, mientras que 17.7% señaló que es por motivos de salud u otros problemas personales o académicos, como no tener la edad necesaria, no hay presencia de escuela o cupo.