Defienden en EU apertura de mercados en TLCAN 2.0

Piden mantener las concesiones arancelarias y otras reglas que han permitido una integración económica

CIUDAD DE MÉXICO (27/JUN/2017).– Si algo tienen en común las empresas y organizaciones de la iniciativa privada en Estados Unidos es que en la modernización del TLCAN lo primordial es mantener la apertura comercial en los tres países.

Buena parte de los comentarios emitidos vía web durante el proceso de consulta pública sobre la próxima modernización del tratado así lo constatan, pues si bien empresas y organizaciones llaman a realizar modificaciones, muchas destacan la importancia para ellas del mercado mexicano y canadiense, así como la competitividad de la región debido al desarrollo de las cadenas de valor.

En total se recibieron más de 12 mil comentarios, sin embargo, muchos fueron eliminados, ya que se duplicaron o, en su defecto, contenían información privada o lenguaje soez.

Organizaciones del sector agroalimentario, como Iowa Corn, dedicaron sus comentarios para defender y destacar el valor de los mercados abiertos que tienen en México y Canadá, en tanto que en el sector electrónico, con la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones (TIA), igual se abogó por los mercados abiertos, pero por poner límites a los subsidios y la competencia con empresas estatales.

Incluso, la TIA y otras empresas y organizaciones pidieron más apertura al abrir las ventas al gobierno y eliminar barreras no arancelarias que surgen, según los interesados, en distintos sectores.

Por su parte, la US Chamber of Commerce insistió en los cinco puntos a considerarse para esta modernización, que son no hacer daño a los mercados, que sea una negociación rápida, que se mantenga una tratado trilateral, que la ejecución del nuevo tratado sea una transición sin mayores problemas y que se tome en cuenta el Trade Promotion Authority, una proceso legislativo con el que el Congreso de EU ejerce peso en el resultado de las negociaciones.

La fase de comentarios también fue abierta a partes interesadas de otros países que igual defendieron la apertura de mercados, como el Consejo de Negocios de Canadá, que se respaldó en el hecho de que cerca de 9 millones de empleos en EU dependen del tratado y el comercio entre estos dos países.

Incluyen, además, los de ciudadanos de EU molestos con el tratado y que piden su disolución e incluso de empresas de otros países. Serán abordados durante audiencias de la oficina del Representante Comercial de EU.