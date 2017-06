SAT auditará a los extranjeros morosos

El programa de retorno de inversiones con tasa de ISR preferencial concluye el 19 de julio

CIUDAD DE MÉXICO (27/JUN/2017).- El SAT iniciará este mismo año auditorías a personas físicas o morales que tengan capitales en el extranjero y que hayan omitido el pago de impuestos por esos recursos.

El programa de Retorno de inversiones con una tasa de ISR preferencial de 8 por ciento concluye el 19 de julio, a partir de esa fecha y con ayuda de convenios de intercambio de información con diversos países se podrá hacer un cruce de datos para detectar omisión de contribuciones.

Indicó que del 19 de enero al 22 de junio de 2017, el SAT registró el retorno de 36 mil 753 millones de pesos, por los cuales se ha recaudado mil 739 MDP; las personas que retornaron a México su capital suman 754, de las cuales 730 son físicas y 24 morales.

Apuntó que a través de los convenios de intercambio de información con Estados Unidos, Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativa a Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en inglés) y con países de la OCDE, el Reporte Común Estándar (CRS, por sus siglas en inglés), el SAT podrá hacer un cruce de información.

“Habrá un cruce de la información de CRS o de FATCA, la cruzamos contra los que retornaron y con la información de los que presentaron su declaración anual, si no encuentro ni entre los que retornaron ni entre los que presentaron declaración anual normal, no encuentro a los que me da CRS o FATCA a esos sí se audita”, refirió Lizandro Núñez, administrador general de Recaudación, quien dijo que al impuesto omitido le calcularían recargos, actualización y multas.

Las multas pueden variar y pueden ser el 70 por ciento de la contribución omitida actualizada o si se autocorrige permite que se vaya disminuyendo esa multa.

“Por cada uno de los ejercicios que ese dinero estuvo en el extranjero, calcularíamos el impuesto con sus multas, actualización y recargo, esa es la contingencia del contribuyente que decide no retornar”, apuntó.