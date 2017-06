Aumenta la recaudación por hospedaje en Jalisco

El año pasado ingresaron 224.5 millones de pesos por este impuesto en el Estado

GUADALAJARA, JALISCO (24/JUN/2017).- En lo que va de la administración la recaudación del Impuesto sobre el Hospedaje en Jalisco se incrementó de 134.8 millones de pesos (MDP) en el año 2013, a 224.5 millones el año pasado, lo que significó un aumento de 66.5% en ese lapso, según datos oficiales de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf).

El incremento, a decir de Enrique Ramos Flores, titular de la Secretaría de Turismo, se debe al crecimiento que ha tenido la afluencia y a la recuperación continua de las tarifas de hoteles, “la expectativa de crecimiento (en la recaudación) al cierre de este año es de 10% a 13%”.

Para la Asociación de Hoteles de Jalisco el alza responde al incremento de la ocupación hotelera, de la oferta de habitaciones en Guadalajara (que pasó de 18 mil a 24 mil habitaciones en cinco años) y de la recuperación de la tarifa, “una mayor base de habitaciones nos genera un ingreso mayor, pero la tarifa también ha mejorado”, señala el presidente Miguel Ángel Fong González.

La expectativa del sector hotelero es que este año la ocupación continúe aumentado debido a la paridad cambiaria, a las actividades de promoción y eventos que ha captado la ciudad, “la paridad invita a más extranjeros a venir a Guadalajara e inhibe la salida de turistas de Guadalajara hacia Estados Unidos”.

En el mismo tono, Gustavo Staufert, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara, coincidió que el aumento de la recaudación se debe a que hay una mayor derrama en el sistema hotelero y a la inversión creciente en la promoción turística, “esto contribuye a que crezca la demanda turística y, por ende, crecen los recursos que se generan a través de este impuesto”.

Para este año, la buena noticia es que la derrama por hospedaje creció 19% en el primer cuatrimestre del año, en comparación con el mismo lapso del año pasado, “esperamos una perspectiva de crecimiento sobre 15% al finalizar el año”.

El recurso recaudado por la Sepaf es distribuido en tres fideicomisos que operan en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta y en el interior del Estado, que a su vez lo destinan a campañas de promoción sobre los atractivos turísticos de la Entidad y para la realización de infraestructura turística.

Proyectan atraer turistas de 12 ciudades de México

Este año, la promoción de la Zona Metropolitana de Guadalajara como destino turístico se enfocará en la atracción de visitantes de 12 ciudades: Culiacán, Mazatlán, Tepic, Puerto Vallarta, Manzanillo, Colima, Morelia, León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas, Monterrey, Estado y Ciudad de México, de acuerdo con la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara.

En los primeros cuatro meses del año, la metrópoli recibió cuatro millones 75 mil visitantes, un crecimiento de 13.5% respecto al primer cuatrimestre de 2012, cuando se registró una afluencia de tres millones 588 mil turistas, y para el resto del año se pretende que la ciudad reciba más visitantes.

Gustavo Staufert, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones, explica que también se busca promocionar el turismo de convenciones, congresos, ferias, exposiciones, eventos deportivos y espectáculos, “nos dedicamos a crear las condiciones para traer congresos, convenciones y ferias del espectro nacional y mundial”.

Las estrategias para promocionar el turismo nacional y de reuniones son financiadas con los recursos del Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, que han tenido un repunte de 54.7%, entre 2012 y 2016, al pasar de 62 millones de pesos a 96 millones recaudados del Impuesto al Hospedaje.

Gustavo Staufert detalla que una cuarta parte de ese presupuesto se invierte en obras de infraestructura turística en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, que a través de sus representantes se encargan de presentar los proyectos al pleno del comité técnico del Fideicomiso.

Para este año, por ejemplo, se han aprobado dos proyectos por un monto de 21 millones de pesos. Se trata del paseo turístico de la reina, en Tonalá, y del paseo turístico de la Plaza Liberación hasta el mercado San Juan de Dios, en Guadalajara.

Uno de los ejemplos más emblemáticos realizados con recursos del Fideicomiso es el proyecto Ciudad Luz, que tuvo una inversión de 120 millones de pesos etiquetados en nueve años, para iluminar el patrimonio arquitectónico e histórico de Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan.

Adicional a estas estrategias, la Secretaría de Turismo y la American Chamber impulsan la tercera edición del Jalisco Travel Fest, que se realizará del 28 de junio al 2 de julio en distintos puntos de la zona metropolitana, con el objetivo de elevar la competitividad y la derrama económica de los destinos turísticos en el Estado.

El festival pretende representar las expresiones turísticas de Jalisco, con el fin de convocar a toda la cadena de valor de la industria a diferentes actividades, para hablar de los temas de relevancia para el desarrollo económico y turístico de la entidad.

Renta cuarto de casa en Chapalita por 545 la noche

El ingeniero Miguel Ángel Abrego reside en Querétaro, pero al menos una vez al mes viene a Guadalajara por cuestiones laborales. Aunque ya ha utilizado la plataforma en Mazamitla y Jocotepec, la primera vez que alquiló una habitación en Guadalajara fue hace 15 días.

Se hospedó en el cuarto de una residencia de la Colonia Chapalita, por una tarifa de 480 pesos la noche, más 65 pesos (comisión de la aplicación): “Lo hice para probar la aplicación ya que viajo con frecuencia a Guadalajara y porque tenía una cita temprano al día siguiente y no quería batallar con el tráfico”.

Con ese propósito encontró una habitación a unas cuadras del lugar de la reunión. “Llegué caminando sin batallar mucho con el tráfico ni con el estacionamiento”.

Para el dueño de una compañía de transporte de carga, fue una experiencia que cumplió con sus expectativas, pero antes de reservar se dio tiempo para leer los comentarios positivos y negativos de los huéspedes para encontrar un lugar que le asegurara pasar una noche tranquila.

Sin embargo, tampoco fue la mejor experiencia, “el flujo de agua caliente en la regadera no era constante, pero sí cumplió la expectativa en seguridad y limpieza”.

Aunque acostumbra utilizar Airbnb en otros lugares del país, Miguel señala que una de las desventajas es que tras reservar un cuarto la aplicación le cobra el cargo inmediato en su tarjeta de crédito sin importar que falten semanas para el viaje, “te carga en dólares y obvio con su respectiva comisión que es elevada”.

Pese a que considera que no hay una verdadera garantía en la calidad del lugar rentado, seguirá utilizando la aplicación porque se pueden encontrar alternativas a los hoteles, además lamenta que cuando sube la ocupación, como ocurre cuando se realiza la Feria Internacional del Libro, los hoteles aumentan las tarifas.

Está en contra de una regulación porque considera que la competencia es buena ya que los hoteles tendrán que mejorar la calidad de su servicio, además “no estoy de acuerdo porque vivimos en un país en donde los impuestos sirven para que los partidos políticos reciban unos presupuestos inmensos y también los hoteles abusan y no titubean en incrementar sustancialmente las tarifas, si a esas vamos que la autoridad regule las tarifas excesivas de los hoteleros”.

BUENAS PRÁCTICAS

Avanza regulación de apps… en ciudades extranjeras

Debido a las afectaciones al sector hotelero formal, otras ciudades del mundo han empezado a regular los servicios en línea de alquiler de viviendas. El gobierno de Nueva York aprobó en octubre pasado una de las regulaciones más restrictivas para los usuarios de la aplicación Airbnb con multas de hasta siete mil 500 dólares por el anuncio de rentas por periodos inferiores a un mes, aunque sí permite la renta de habitaciones cuando el propietario permanece en la vivienda.

Nueva York

La regulación busca frenar el crecimiento ilegal de uno de los mercados más grandes para la aplicación de hospedaje en Nueva York, con más de 46 mil personas que ofertan rentas en línea. Sin embargo, Airbnb interpuso una demanda que luego fue retirada tras llegar a un acuerdo con las autoridades para que las multas solo se impongan a los responsables de los anuncios y no a la empresa.

Berlín

En Europa, la regulación más restrictiva fue aprobada por Berlín, en Alemania, con multas de hasta 100 mil euros para impedir a los berlineses rentar una habitación a través de plataformas digitales. Para asegurar la eficacia de la regulación, las autoridades llaman a los ciudadanos a denunciar de forma anónima a través de una página de internet a cualquier apartamento del que se tenga la sospecha de ser alquilado por diferentes usuarios.

España

En cambio, el Gobierno de Madrid, en España, trabaja en la elaboración de una normativa que no prohíbe las viviendas turísticas ni impone nuevas tasas. Lo que se busca es un acuerdo con Airbnb y otras plataformas para limitar los días que un inquilino puede alojarse en una vivienda y que el promotor de la vivienda acredite ser propietario de la misma con un certificado de empadronamiento.

Más

Otras ciudades europeas que han regulado estos servicios son Lisboa (Portugal), París (Francia), Londres (Inglaterra), Milán (Italia) y Ámsterdam (Holanda). Lisboa, Ámsterdam y París llegaron a un acuerdo con Airbnb para recaudar el impuesto turístico de los propietarios que rentan sus viviendas.

En tanto, Londres aprobó una ley que permite a sus habitantes rentar su vivienda por un máximo de 90 días al año sin necesidad de solicitar un permiso, mientras que en París cualquier particular puede rentar su vivienda por un lapso inferior a cuatro meses, sin permiso de la autoridad.

Airbnb ya paga impuestos en la Ciudad México

La plataforma de alojamiento Airbnb compartido firmó en mayo pasado un convenio con el Gobierno de la Ciudad de México para cobrar a partir de este mes el 3% de impuesto por hospedaje en cada reservación.

“Esto le va a dar un beneficio sustancial a la Ciudad de México, primero por el posicionamiento; segundo, porque estás fomentando esto que se llama economías compartidas”, expuso Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno.

Para hacerlo posible, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma al Código Fiscal con el fin de que estas plataformas cumplan con sus obligaciones fiscales, realizando el cobro del impuesto al hospedaje.

La CDMX considera que los usuarios de esta plataforma pertenecen a un nicho diferente a los viajeros que buscan experiencias distintas a quienes se hospedan en los hoteles, por lo que no es una competencia informal para los hoteles.

“Los propietarios de estos inmuebles hospedan en promedio 24 noches al año, es decir, no es un hotel, pero si tú tienes una casa muy bonita, puede ser que tengas un par de habitaciones que nunca usas, entras a esta plataforma y un día tienes a alguien que hospedar”, detalló Mancera.

El jefe capitalino adelantó que compartirá la propuesta con el coordinador de la Comisión de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores, “yo creo que puede permear muy bien”.

Para el presidente de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, Andrés Atayde Rubiolo, los marcos regulatorios deben modernizarse y actualizarse con los avances tecnológicos con el objetivo de atraer inversiones y empleo.

Según estimaciones del Gobierno de la Ciudad de México, 62 mil inmuebles en el país ofrecen este servicio en diversos destinos turísticos, entre los que destacan como los más visitados la CDMX, la Riviera Maya, Cancún y Puerto Vallarta.

LAS FRASES

"Vamos a ser la primera ciudad en América Latina donde la plataforma Airbnb nos va a servir como un auxiliar de recaudación de la Tesorería para retener el impuesto al hospedaje."

Emilio Barriga, tesorero de la Ciudad de México

"Lo que se tendrá en esta ciudad es la formalización del impuesto ya existente, respecto al hospedaje, pero a través de la aplicación que ya tiene la empresa Airbnb."

Andrés Atayde, diputado de la Asamblea

VOCES

¿Regular o no regular a Airbnb?

A los tapatíos se les preguntó: ¿Has utilizado Airbnb para hospedarte en Jalisco? ¿Estás a favor o en contra de que se regule la aplicación para que paguen impuestos? Sus respuestas:

“En contra. Viajar por Airbnb es una muy buena opción para los que queremos más privacidad y sentirnos en casa, además de no pagar los elevados precios de casi todos los hoteles. Yo lo uso a menudo y seguiré haciéndolo”.

Julieta Aceves

“En contra de más impuestos hasta que el Gobierno transparente el uso de los mismos. La hotelería tradicional también tiene un impacto negativo. Vean las playas en Baja California, que prácticamente pertenecen a particulares extranjeros”.

Sergio ML

“A favor de la regulación. Todos deben pagar impuestos sobre las ganancias, como el resto de personas y empresas en situación formal. Deberían hacer un debate más amplio, porque hay efectos secundarios negativos que han sido estudiados en España y Estados Unidos”.

Óscar Morales

“Sería bueno que se pudiera facturar desde la plataforma (el total del hospedaje) y no estar preguntando si el que ofrece hospedaje factura. Lógico que los precios que salgan al público sean con IVA incluido”.

Eduardo Miramontes

“Es buenísima, es menos caro que el hotel y es más privacidad. Y en contra de la regulación porque obvio a quien le cobrarán ese impuesto será al cliente”.

C. Lenore

“En contra de la regulación, muchos Airbnb en los que me he hospedado, han sido de gente mayor que eso es su única fuente de ingresos. Estos lugares no se rentan siempre y los impuestos en nuestro país se van para lujos de los gobernantes”.

Glo Guzmán

“En contra, cuando generen empleos formales, entonces que regulen”.

Myriam Alfaro

“No se necesitan más impuestos, lo que se requiere es que dejen de robárselos”.

Luis Eduardo Jiménez

“En contra, los impuestos son robos legales. Al Estado solo le interesa quitarles el dinero a todos”.

Damián García Gómez

“A favor, ayudo a administrar un pequeño hotel y Airbnb no paga impuestos, es competencia desleal, no es justo”.

C. Pérez

“A favor, todos parejos. ¿Por qué unos tienen que pagar impuestos y otros no?”.

Daniel Gumo

“A favor, todo debe tener una regulación”.

Jonathan Misael Enciso Hernández

LAS FRASES

"Hay una estrategia orientada a 12 ciudades (de México) para que tomen la decisión de venir por turismo deportivo, de espectáculos, esparcimiento, de compra, médico o religioso."

Gustavo Staufert, al frente de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara

"El impuesto al hospedaje se aplica a la promoción de la ciudad para generar mayor número de visitantes. Los hoteles formales hacemos la recaudación."

Miguel Ángel Fong, presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco

"Desde el sector turístico visualizamos que las plataformas (como Airbnb) aporten 3% como todo establecimiento de hospedaje."

Enrique Ramos Flores, secretario de Turismo

Recaudación del Impuesto sobre hospedaje en Jalisco

Año Ingreso 2013 134’833,521.1 2014 142’774,947.9 2015 171’037,906.2 2016 224’514,803.1 2017* 114’436,118.7

* Datos preliminares correspondientes del 1 de enero al 12 de junio

Crece afluencia turística

El comparativo entre el primer cuatrimestre de los años 2012 y 2017 muestra un incremento de 13.5% en el número de visitantes que recibió la zona metropolitana.

Año Afluencia (enero-abril) 2012 3’588,524 2013 3’569,471 2014 3’754,980 2015 3’851,943 2016 3’977,860 2017 4’075,791

Fuente: Secretaría de Turismo

Los números de Airbnb en México

Top 10 de ciudades con más habitaciones, departamentos o casas en renta:

Destino Rentas activas Ciudad de México 8,867 Playa del Carmen 7,832 Cancún 4,182 Puerto Vallarta 3,93 Acapulco 2,245 Cabos 1,774 San Miguel de Allende 1,761 Tulum 1,647 Mérida 1,292

