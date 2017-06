Trump no quiere a 'gente pobre' a cargo de la economía de EU

''Es gente con grandes mentes empresariales y es por eso que los necesitamos'', indica

CIUDAD DE MÉXICO (22/JUN/2017).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó por qué en su gabinete hay tantos millonarios y grandes empresarios.

"Amo a todas las personas, ricos o pobres, pero en esas posiciones en particular, simplemente no quiero a alguien pobre, ¿tiene sentido, no? Si insisten, lo haré, pero me gusta más así", dijo durante un evento en Cedar Rapids, Iowa.

Entre los ricos empresarios que conforman el gabinete de Trump, está el multimillonario Wilbur Ross, que ha hecho una fortuna fusionando compañías en quiebra y ahora es secretario de Comercio de EU, o Todd Ricketts, cuya familia es dueña del equipo de béisbol Chicago Cubs, que funge como subsecretario de Comercio.

Otro ejemplo claro es la millonaria secretaria de Educación, Betsy DeVos, y el secretario del Tesoso, Steven Mnuchin, ex ejecutivo de Goldman Sachs.

"Alguien dijo, 'porqué eliges a una persona rica para estar a cargo de la economía'. Y respondí: 'porque es la clase de pensamiento que queremos", dijo Trump durante su discurso en Iowa.

"Ellos están representando al país, no quieren el dinero, tuvieron que renunciar a mucho para aceptar estos puestos. Es gente con grandes mentes empresariales y es por eso que los necesitamos, para que el mundo no se aproveche de nosotros", declaró el magnate.

Pero el senador demócrata por Massachusetts, Ed Markey, rechazó el planteamiento de Trump y dijo a CNN que "ser rico no quiere decir que tengas sabiduría, compasión o que entiendas como vive la mayoría de los estadounidenses".