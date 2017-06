Coppel analiza con sus asesores regreso a la BMV

Salió en 2007 por no cumplir algunos requisitos

CIUDAD DE MÉXICO (20/JUN/2017).– Grupo Coppel, el conglomerado controlado por la multimillonaria familia Coppel que opera tiendas, bancos y un fondo de pensiones en México, se reunió con asesores potenciales para explorar opciones estratégicas, incluida una oferta pública de acciones de la empresa en México, según personas con conocimiento del asunto.

Aunque la compañía, controlada por cinco hermanos Coppel, considera formas de aumentar su valor, no se han tomado decisiones definitivas y las deliberaciones no necesariamente conducirán a un acuerdo, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas.

La cadena de tiendas de la minorista atiende a los compradores de bajos ingresos, al ofrecerles la opción de comprar artículos como sofás, muebles de decoración y electrónicos a crédito con tasas de interés de hasta 60 por ciento.

Coppel solía cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), pero decidió retirar sus acciones del mercado bursátil en el 2007.

Según informes, en ese momento no había cumplido ciertos requisitos de listado.