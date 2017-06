México busca ganar-ganar en renegociación del TLCAN: Guajardo

El secretario de Economía expresa su confianza en alcanzar buenos resultados para este país

MONTERREY, NUEVO LEÓN (14/JUN/2017).- En la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se busca que sea un proceso para ganar-ganar y no quedar en desventaja respecto a Estados Unidos y Canadá, dijo aquí el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.

Previo a la inauguración de la Expo Pyme Monterrey 2017, en el Centro Internacional de Negocios (Cintermex), el funcionario federal dictó la conferencia "El papel de las Pymes en el TLCAN", donde expresó la confianza en alcanzar buenos resultados para México, sin que situaciones como la eventual construcción del muro fronterizo distraigan ese proceso.

"No estamos mancos en esta negociación y creo que con una buena disposición que he encontrado en Wilbur Ross -secretario de Comercio de Estados Unidos- pudiéramos llegar a realizar un acuerdo que finalmente sea de beneficio para ambas partes", dijo ante afiliados a la Cámara de Industria de Transformación local (Caintra).

Se trata, expuso, "de una negociación que sea realista y pueda concretar su aprobación", toda vez que en Norteamérica "están conscientes que el México de hoy no es el México de hace 23 años".

Expuso que hoy en México el partido en el Gobierno no tiene mayoría, por lo que el Senado de la República no aprobaría una renegociación donde la premisa no sea "ganar-ganar".

El secretario de Economía señaló que los retos en este proceso son muy amplios y en Estados Unidos se han empezado a desplegar dispositivos positivos en ese sentido.

Refirió que por el interés económico de Estados Unidos, sectores como el manufacturero y agrícola empujan para buscar acuerdos positivos para ambas naciones, pues no es verdad que sólo México haya sido ganador a lo largo de la vigencia del TLCAN.

Respecto a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), manifestó que sólo un seis por ciento forman parte de las cadenas de producción, toda vez que cuando inició el acuerdo trilateral no se tenían la misma competitividad de ahora.

En entrevista posterior, Guajardo Villarreal manifestó que "existe una buena posibilidad de que podamos lograr una negociación de ganar-ganar-ganar, para todos los involucrados, México, Canadá y Estados Unidos".

En este sentido, explicó, "hay el espacio para modernizarlo, para generar beneficios para la región, traer este acuerdo al siglo XXI, que es fundamental, sin duda hay una pista de aterrizaje, donde podremos con seguridad lograr mejoría para todos".

Enfatizó que contra ideas generalizadas contrarias, México sí tiene capacidad de negociación, "porque no se mide simplemente en cifras macro, se mide en la importancia de las compras mexicanas distribuidas en muchos estados de la Unión Americana, que todos tienen representación en el Senado estadounidense".

Respecto al anuncio de fechas tentativas para iniciar la construcción de un muro fronterizo, el secretario de Economía enfatizó que "México no debe distraerse, nosotros ya claramente dejamos establecido que no vamos a pagar un cinco por ese muro".

"Ya si el Congreso se lo autoriza o no se lo autoriza -al gobierno de Donald Trump-, es un debate interno de Estados Unidos, nuestra opinión es que creemos que no es la solución a los problemas, está expresada, debemos de concentrarnos en lo que sí nos atañe y es en la negociación del acuerdo", enfatizó.

"Los sectores aliados -de México- son los que están detrás de una historia de éxito de exportaciones por más de 250 mil millones de dólares, que beneficia de una manera importante, somos el primer destino de importaciones, entre México y Canadá, para más de 32 estados de la Unión Americana", resaltó.

Por otra parte, señaló, las plataformas de comercio electrónico son importantes para la internacionalización de las Pymes mexicanas, para lo cual se llevará a un grupo a conocer estos procesos a China.