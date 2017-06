Empresarios tapatíos esperan aumentar empleo este 2017

Según una encuesta de MapowerGroup, 16 de cada 100 empresas del Estado generarán nuevas fuentes de empleo durante el tercer trimestre de este año

GUADALAJARA, JALISCO (13/JUN/2017).- Al menos en expectativa, los empresarios jaliscienses esperan generar más fuentes de empleo en el periodo de julio a septiembre de 2017.

Aunque ocho de cada 10 empresas no realizarán ni contrataciones ni despidos, el 18 por ciento de los patrones de Guadalajara manejan la posibilidad de añadir nuevos trabajadores a sus compañías, contra un tres por ciento que disminuirán personal.

Con el anterior dato, la tendencia neta de empleo en Guadalajara es de +15 por ciento, según la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup, una empresa especializada en colocación de capital humano en empresas.

La tendencia neta de empleo es la proyección de nuevas contrataciones que se esperan realizar en un periodo determinado, en este caso el tercer trimestre del 2017, a la cual se resta la proyección de patrones que despedirán a sus empleados.

En Jalisco, la tendencia neta es de +16 por ciento, es decir, 16 de cada 100 empresas de todo el Estado generarán nuevas fuentes de empleo.

El sector de la construcción es el que espera reclutar más personal, tanto en Jalisco como en la región Occidente. Según Manpower Group, dos de cada 10 empresas del ramo añadirán nuevos trabajadores a sus plantillas.

De acuerdo a Ignacio Casillas Orozco, director de Manpower Group a nivel nacional, esta expectativa ha crecido gracias a las nuevas obras que se están erigiendo en la capital jalisciense, como la Línea 3 del Tren Ligero.

"Basta con venir a Guadalajara para ver toda la obra que se desarrolla en la ciudad, la cual genera muchas expectativas de empleo", puntualizó Casillas.

Un riesgo de los empleos de la construcción radica en su condición temporal, es decir, solo dura hasta que la obra termina. Aunque Casillas acepta que muchos de esos trabajos no son perdurables, la expectativa neta de empleo en otros sectores con más estabilidad como la manufactura (+19 por ciento en la región Occidente) puede derivar en un crecimiento real del empleo.

"Sabemos que mucho del empleo del sector es temporal, por el mismo ciclo que tiene la construcción, pero no así el sector de manufactura y servicios, que normalmente son posiciones mucho más permanentes", señaló el funcionario de Manpower.

A nivel nacional, la expectativa de empleo es de +14 por ciento, un punto menor a lo esperado en Guadalajara, dos menos a la expectativa de Jalisco, y tres por debajo de la región Occidente (que incluye Aguascalientes, Colima, Michoacán y Nayarit.

En todo caso, ocho de cada 10 patrones no contratarán a nadie, aunque lo anterior no es mal visto por Casillas, ya que significa que las plazas laborales actuales no se perderán. "Eso habla de un tema de confianza y estabilidad", dijo.

Para Manpower Group, los resultados son alentadores, tomando en cuenta la preocupación del sector privado por la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. "Recordemos que a finales del año pasado y principios de este, había mucha incertidumbre por todos los cambios políticos, particularmente en Estados Unidos, y no sabíamos cómo nos iba a impactar", finalizó.

