La opción de arreglar tu auto a domicilio, ahora en GDL

Valor en el servicio, es la propuesta para quienes no desean acudir a los talleres

GUADALAJARA, JALISCO (12/JUN/2017).- Con una propuesta de valor en el servicio que busca brindar una mejor experiencia en torno a la mecánica automotriz, a través de mecánicos a domicilio de confianza y certificados para realizar trabajos de mantenimiento exprés, la startup regiomontana Garage, inició operaciones en Guadalajara para ofrecer cambios de aceite, afinaciones y diagnósticos hasta la puerta de la casa de las personas que soliciten el servicio.

Abraham de la Rosa, uno de los cuatro socios que arrancaron el proyecto en enero de 2016 en la ciudad norteña, explica que Garage busca atender a aquellas personas que no tienen tiempo de llevar su auto al taller, a quienes no confían en los mecánicos o simplemente a quien no quiere salir de su casa.

“Cuando empezamos a recibir los primeros servicios nos dimos cuenta que era gente que no quería salir de su casa o por la falta de tiempo”, relata De la Rosa, quien resalta que durante la construcción del proyecto, uno de los problemas más grandes que encontraron, además de las distancias y el tráfico para llegar a algún taller, “hay todo un tema de desconfianza en esta industria, (por) los precios que no es algo muy transparente en ese sentido”.

Para atacar este problema, los ingenieros industriales egresados de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) desarrollaron un modelo de negocio que busca atacar dicha problemática.

“Reclutamos a mecánicos que tengan dos o tres años de experiencia comprobable y sobre todo experiencia en cambios de aceite, afinaciones y diagnósticos, eso es muy importante. Entonces todo mecánico que entra con nosotros ha pasado por distintas pruebas psicométricas que a nosotros nos ayudan a determinar su perfil, en las que medimos primero los niveles de moralidad, la legalidad, incluso la indiferencia, son distintas variables que nosotros medimos y si el mecánico no las cumple, no lo contratamos”.

Agregó que van enfocados “a todas las marcas convencionales y aquí en Guadalajara estamos viendo la oportunidad de abrir marcas Premium como BMW o Mercedes Benz, con servicios de mantenimiento exprés, pero también asistimos a personas que su coche tiene un mal funcionamiento que es para el diagnóstico, que es manual y con escáner. Aquí en Guadalajara vamos a ir agregando servicio auto eléctrico y de balatas”.

EN DETALLE

Superan 300 servicios en 2016

Durante su primer año lograron realizar más de 300 servicios en varios municipios del Área Metropolitana de Monterrey, en donde cuentan con cinco mecánicos comisionistas. En Guadalajara, durante su primera semana de actividad realizaron seis servicios con tres mecánicos que ya forman parte del staff de Garage.