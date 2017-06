La Profeco sanciona a lotes de autos usados por irregularidades

Muchos no especifican las características de los vehículos que comercializan

GUADALAJARA, JALISCO (09/JUN/2017).- La delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Jalisco, Gabriela Vázquez Flores, informó que fueron sancionados 19 lotes de autos usados por irregularidades diversas.

Explicó que como parte del despliegue nacional de verificación y vigilancia, y con el objetivo de proteger y salvaguardar los derechos de los consumidores, la Profeco Jalisco verificó este tipo de negocios.

Según indicó, se realizaron 29 acciones de inspección a negocios que comercializan autos usados, de las cuales 19 resultaron con sanción por incumplir la Norma Oficial Mexicana NOM-122-SFCI-2010, que regula las Prácticas Comerciales y Elementos Normativos para la Comercialización y/o Consignación de Vehículos Usados.

Comentó que entre los motivos se encontró que no contaban con contrato de adhesión registrado ante Profeco, no exhibir precios ni formas de pago a la vista del consumidor, carecer de contrato de consignación, no especificar las características de los vehículos que comercializan y no exhibir horarios de atención al público consumidor.

Recordó a los consumidores que el contrato de adhesión es un documento elaborado por el proveedor quien propone y registra ante la Procuraduría Federal del Consumidor, quien autoriza y verifica que no contenga cláusulas abusivas para el consumidor.

Vázquez Flores resaltó que las sanciones, en caso de encontrar prácticas comerciales abusivas, podrían aplicarse de acuerdo con la violación, intensión y capacidad de pago del proveedor, van desde los 488 pesos hasta los cuatro millones 105 mil pesos.