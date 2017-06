Tapatíos representarán a México en Mass Challenge

Dos empresas jaliscienses participarán en el evento el próximo 20 de junio en Boston

GUADALAJARA, JALISCO (07/JUN/2017).- Dos empresas tapatías representarán a México en el Mass Challenge, el cual se realizará del 20 de junio al 3 de noviembre de 2017 en la ciudad de Boston, Massachusetts. Clevot y Etiquette, par de emprendimientos de un grupo de jóvenes jaliscienses, fueron seleccionados entre un universo de mil 500 proyectos a nivel internacional y serán los únicos mexicanos en el programa de aceleración más grande del mundo.

Estefy Santoscoy de Etiquette; así como Juan Vidrio, Jorge Gudiño y Aldo Sainz de Clevot, junto con otros 126 emprendedores de Israel, Portugal , Ghana, España, Canadá, Australia y Estados Unidos tendrán la oportunidad durante tres meses y medio, de relacionarse y aprender de mentores especializados en cada una de las industrias en la que este par de empresas buscan desarrollarse. Para en el cuarto mes enfrentar el concurso del que saldrán seleccionados alrededor de 15 empresas, las cuales recibirán apoyos por 100 mil dólares cada una para el crecimiento y expansión de estas.

“Va a haber todos los meses un programa de eventos de networking; vas a estar yendo todos los días, por eso es presencial. Lo tienes que vivir intensamente”, señala Santoscoy, quien resalta “que al final, no estamos ganando un viaje, ni una mentoría, estamos siguiendo un concurso contra proyectos” de otros países.

Para llegar a esta instancia, relata Gudiño, los emprendedores tuvieron que pasar por tres filtros en los que expertos en cada una de las industrias, empresarios, académicos e inversionistas calificaron en estos proyectos temas de propiedad intelectual, finanzas, marketing, tracción y equipo.

“Fueron mil 500 (proyectos) y pasamos un proceso de tres eliminatorias: el primero fue un bootcamp de una semana para presentar nuestros proyectos en Boston por primera vez. De ahí, pasamos a otra eliminatoria en donde pudimos hacer el pitch de manera presencial o virtual ante un panel muy específico en la industria de cada uno de nosotros. Quedamos 128 finalistas que es el 8% de los competidores a nivel mundial”.

Emprendedores resaltan actuar de Reto Zapopan y Mass Challenge

El grupo de jóvenes resaltaron la forma de trabajar tanto de Reto de Zapopan como de Mass Challenge al señalar que por un lado, el programa del gobierno zapopano que es encabezado por Francis Bujaidar Ghoraichy, coordinador general de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad en la ex villa maicera, ha apoyado los últimos tres años a emprendedores en este tipo de programas internacionales.

“Han visto resultados muy favorecedores después de este tipo de aceleración, el impacto que causan cuando regresan, porque imagínate toda la visión que logran, los recursos, los contactos, entonces llegan aquí y se estabilizan mucho más”, subrayó la directora de Etiquette.

El gobierno encabezado por Pablo Lemus Navarro, cuentan los participantes del Mass Challenge, invitó a 10 empresas del municipio a la convocatoria internacional, la cuales participaron en el bootcamp y seis calificaron a la segunda etapa para presentar su proyecto ante los expertos, en donde fueron seleccionados Clevot y Etiquette.

Por su parte, Juan Vidrio resaltó que quienes buscan participar en el concurso ven el programa como una maestría en emprendimiento y señaló que en esta actividad “no hay nada tan fuerte como Mass Challenge”.

“Mass challenge es sin fines lucrativos, no piden nada a cambio. Es la empresa más grande de equity free, startup friendly. Está muy peleado por lo mismo, todo mundo sabe de estas aceleradoras que al final se quedan con el 5% de tu empresa y ellos no; te dan todo y no se quedan con nada y no importa si no pones tu empresa en Estados Unidos, la puedes poner aquí en México, que es lo que queremos en Clevot, venir a hacer impacto aquí en México”.

EL INFORMADOR / ARNOLDO HERNÁNDEZ