A final de año podrían concluir el perfil de turistas del Estado

El estudio servirá para conocer los aspectos del servicio, atención e infraestructura que se otorga

GUADALAJARA, JALISCO (07/JUN/2017).- Se prevé que al finalizar 2017 quede concluido el diagnóstico del perfil del visitante en el Estado de Jalisco, con el que se pretende conocer los destinos que más visita, la derrama económica que genera y la satisfacción de la visita que tiene el turista en la Entidad, adelantó Enrique Ramos Flores, titular de la Secretaría de Turismo.

El funcionario señaló que una vez que concluya el levantamiento de información en los 15 municipios de Jalisco en los que se aplica, se podrán tener los resultados y comenzar su implementación; la cual será replicada en el resto de los estados, ya que la Entidad funge como piloto para este proyecto.

“Lo que pretendemos es aplicarlo periódicamente porque es una herramienta muy importante para orientar los esfuerzos de promoción con recursos limitados como los tenemos. Se está haciendo el levantamiento en municipios del Estado que tienen una oferta distinta y estimamos que para fin de año lo vamos a tener concluido y listo para empezarlo a implementar. Este esquema se va a replicar en todos los estados, Jalisco es el Estado piloto”, explicó.

El secretario de Turismo detalló que el estudio para conocer las características de los visitantes, servirá para “poner alertas” en los aspectos del servicio, atención e infraestructura “en el caso de que estemos fallando”, dijo, ya sea en hoteles, restaurantes, en los servicios que brindan los guías de turistas, en los recorridos turísticos, etc.

“Tenemos que ser muy eficientes en la aplicación de nuestros recursos, que nuestros disparos sean de rifle 22 y no de escopeta. Para esto requerimos ser muy precisos y orientar bien nuestros esfuerzos y conocer bien los niveles de satisfacción”.

Prevén incremento de cruceros

El secretario de Turismo en el Estado, Enrique Ramos Flores, consideró que la llegada de cruceros durante 2017 podría aumentar por lo menos 8% y superar las 175 naves que llegaron a costas jaliscienses durante el año pasado.

Ramos Flores refirió que se ha mantenido una comunicación constante con los directores de las navieras, por lo que resaltó que dicho aumento es posible para este año.

“Se va a superar. Hemos estado junto con Sinaloa y Baja California Sur en bastante comunicación y en promoción con los directores de las compañías navieras, conociendo el nivel de satisfacción y conociendo sus tendencias, sus cifras, y afortunadamente nos va a ir bien. Vamos a superar las cifras de ritmos del año pasado, no me atrevería a decir en cuanto pero estimo que no va a ser menos de un 8% o nueve por ciento”.

Por último, destacó que gracias al aumento en la conectividad aérea que tiene Puerto Vallarta, se incrementó la afluencia de pasajeros nacionales y extranjeros en 21%, por lo que dijo, ya no hay temporada vacacional baja en esa playa.