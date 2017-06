‘Huachicoleo’ afecta competencia: Oxxo Gas

Señalan que no invertirán en abrir estaciones de servicio en Puebla los próximos cinco años pro planes de crecimiento empresarial

CIUDAD DE MÉXICO (01/JUN/2017).- La cadena de gasolineras Oxxo Gas, propiedad de Fomento Económico Mexicano (Femsa), considera que el robo de gasolina o "huachicoleo" es un tema que afecta a la competencia y a los jugadores del mercado; sin embargo, la compañía no ha sido impactada porque no tiene establecimientos en Puebla, dijo un directivo del grupo a El Universal.

"Hoy, afortunadamente, en las regiones donde trabajamos no es un tema muy grave, ahora no tenemos operaciones en Puebla. Definitivamente es un tema que afecta porque, para la competencia, vender gasolina en esas condiciones es un riesgo", explicó Rolando Vázquez, director de Oxxo Gas.

En entrevista, el directivo dijo que no invertirán en los próximos cinco años para abrir estaciones de servicio en Puebla, sin embargo, la razón no está relacionada con el robo de gasolina, sino con los planes de crecimiento de la empresa, los cuales no contemplaron desde un inicio a esta región.

"Hay confianza en que se siga cuidando eso (robo de combustible) y se pueda competir de una manera formal en todos los mercados. Son situaciones coyunturales, nuestros planes son de largo plazo y, repentinamente, puede haber regiones que por la coyuntura pase eso, pero no es así que nos afecte los planes", expresó.

Hoy Oxxo Gas cuenta con 388 estaciones de servicio en el país y sus planes incluyen abrir 50 estaciones cada año hacia 2022. El modelo de negocio de esta marca incluye la compra, renta y apertura de gasolineras en distintas regiones del país.

La empresa es parte de la división de combustibles de Femsa y aportó ingresos por más de 9 mil millones de pesos en el primer trimestre de 2017, equivalente a menos del 10% de los ingresos consolidados del corporativo regio.